La schermata blu della morte di Windows sta per cambiare

La famigerata "Schermata blu della morte" di Windows sta per cambiare, lasciando il posto a una ancor più ansiogena schermata nera. È quanto si evince dalla lista dei cambiamenti dell'ultima build insider di Windows 11, dove Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro su una nuova interfaccia per la sua schermata di errore critico.

Presto quindi potremmo dire addio al caratteristico sfondo blu, che ci ha accompagnato per un gran numero di notti insonni mentre cercavamo di capire quali problemi avesse il nostro PC. L'azienda di Redmond descrive la modifica come un passo verso un'esperienza semplificata che "si allinea meglio con i principi di design di Windows 11", mantenendo comunque le informazioni tecniche essenziali sullo schermo.

L'obiettivo dichiarato è quello di "riportare gli utenti alla produttività il più rapidamente possibile" dopo un crash di sistema, anche se non è molto chiaro come un cambiamento stilistico della schermata possa accelerare le procedure di raccolta dati e riavvio del sistema.

Microsoft

Nel post ufficiale di Microsoft la schermata appare verde (come vedete qui sopra) come da tradizione per le versioni di anteprima, ma Windows Latest riporta screenshot del nuovo Black Screen of Death. In entrambi i casi, oltre allo sfondo diverso, nella nuova interfaccia sparirebbero anche il codice QR e lo smile triste, altro elemento iconico della schermata.

L'assenza del codice QR solleva diverse perplessità, poiché ora è impossibile cercare rapidamente informazioni su un errore specifico. Rimangono invece il codice di arresto e il messaggio che ogni utente Windows teme: "Il dispositivo ha riscontrato un problema e deve riavviarsi".

Al di là di quello che deciderà di fare Microsoft, per molti utenti l'apparizione di una schermata blu ha sempre rappresentato un momento di panico. La prospettiva di un Black Screen of Death potrebbe non migliorare questa esperienza, soprattutto considerando che i problemi di fondo rimangono gli stessi. La paura di un ciclo infinito di riavvii falliti o di danni permanenti al sistema non sarà certo alleviata dal cambio di colore.