L’alternativa al Raspberry Pi con sei core e nessun output video

FriendlyELEC, un’azienda cinese produttrice di SBC (Single Board Computer) in stile Raspberry Pi, sembra stia per lanciare sul mercato un competitor del PC a scheda singola più famoso del mondo chiamato NanoPi R4S.

La scheda è stata scovata da CNX Software in una delle pagine nascoste della Wiki di FriendlyELEC. NanoPi R4S potrà contare su due porte Ethernet e due USB 3.0. Il cuore pulsante del prodotto è una CPU Rockchip RK3399, processore basato su architettura ARM e dotato di sei core: due Cortex-A72 a 2GHz più quattro Cortex-A53 a 1,5GHz. Sarà possibile scegliere tra il modello con 1GB di RAM DDR3 oppure uno con 4GB di RAM LPDDR4.

La scheda misura 66×66 mm, questo rende NanoPi R4S molto più compatto di un Raspberry Pi 4 (88×58 mm) ma leggermente più grande di un Raspberry Pi 3A+(65×57 mm). Purtroppo non equivale al Raspberry per quanto riguarda i pin GPIO, NanoPi R4S possiede solo due pin I2C, due pin SPI, tre pin USB 2.0 e una UART per il debug. L’alimentazione arriva tramite la porta USB Tipo-C, la quale richiede un alimentatore da 5V e 3A.

La particolarità della scheda di FriendlyELEC è quella di non disporre di alcuna porta dedicata all’output video, andrà quindi controllata tramite SSH o VNC. Non essendo stato annunciato ufficialmente, non sappiamo quando NanoPi R4S arriverà in commercio o a che prezzo lo farà.

Poiché il NanoPi R4S utilizza lo stesso processore del NanoPi M4V2, probabilmente supporterà gli stessi sistemi operativi, tra i quali troviamo FriendlyDesktop 18.04 (un fork di Ubuntu), Android 10 e Lubuntu 16.04.

Leggi anche: Raspberry Pi controlla una matrice LED in questi originali progetti

Chiaramente, senza schermo, senza Wi-Fi e senza GPIO, il NanoPi R4S non è un vero competitor per Raspberry Pi. Tuttavia, a seconda di quello che andrà a costare, potrebbe essere una soluzione valida per gli utenti che vogliono costruire server domestici a basso costo.