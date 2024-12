L'app NVIDIA rallenta i giochi fino al 15% secondo questi test

Sembra che NVIDIA abbia un bel problema, a poche settimane dal lancio delle nuove schede grafiche RTX 5000, previsto al CES di Las Vegas. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, la nuova NVIDIA App, che ha preso il posto di GeForce Experience, causerebbe un calo di prestazioni nei giochi, con un impatto fino al 15%.

I colleghi di Tom's Hardware USA hanno svolto alcuni test in merito, che vi riportiamo di seguito; i benchmark evidenziano il problema, che sembra interessare sia giochi moderni DX12 sviluppati in Unreal Engine 5, sia titoli che usano DirectX 11, come Baldur's Gate 3.

In particolare, utilizzando una RTX 4060 sono stati riscontrati cali di prestazioni tra il 2% e il 12% su cinque giochi testati. L'impatto maggiore è stato registrare in Assassin's Creed Mirage, che ha mostrato cali fino al 12%.

La gravità del problema cambia a seconda dei giochi e delle configurazioni hardware: alcuni utenti hanno segnalato cali fino al 15% con schede di fascia altissima, come la RTX 4080 Super. Non è ancora chiaro se sia un caso, o se effettivamente l'impatto sia maggiore su GPU più potenti.

Come risolvere il problema (in attesa di un fix)

NVIDIA non è ancora intervenuta sulla questione, né con un commento ufficiale, né tantomeno con un aggiornamento capace di risolvere il problema. Per il momento, dunque, l'unica soluzione è effettuare una installazione pulita dei driver ed escludere, in fase di scelta, l'app NVIDIA.

In questo modo si perdono tutte le ottime funzionalità dell'app, dall'overlay all'aggiornamento dei driver, ma si guadagna in prestazioni. E se siete videogiocatori, probabilmente è questo l'aspetto che più vi interessa: tirar fuori il massimo dalla vostra scheda video, com'è giusto che sia.