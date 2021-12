LastPass torna indipendente, cosa cambia?

LastPass, il famoso gestore di password, presto tornerà indipendente. Ad annunciarlo è la stessa LogMeIn, azienda che ha posseduto il software negli ultimi sei anni.

La comunicazione è arrivata attraverso un post sul blog ufficiale della società, che ha dichiarato di voler rendere indipendente LastPass per velocizzarne lo sviluppo e la crescita. Dallo scorso 16 marzo il software ha subito alcuni cambiamenti importanti, perdendo ad esempio la possibilità di essere usato gratuitamente su tutti i propri dispositivi; questo ha portato molti utenti a cercare della alternative gratuite a LastPass, optando per software come Bitwarden o Dashlane e riducendo il numero di persone che si affidano alla soluzione di LogMeIn.

L’indipendenza di LastPass porterebbe al rilascio più rapido delle funzionalità previste per il 2022, che però non sono state esplicitate. Si presume che tra le novità ci sia un sistema più rapido e semplice per l’autocompletamento dei campi quando bisogna fare un login, un’app mobile migliorata e più integrazioni per i clienti business, ma per il momento non si sa nulla di certo.

Nonostante i cambiamenti citati prima, LastPass (e LogMeIn) non se la sta passando affatto male: è uno dei software più usati, specialmente a livello aziendale e business, e nel corso della pandemia ha visto una crescita decisamente importante. Bill Wagner, presidente e CEO di LogMeIn, ha dichiarato che “La tremenda crescita e il livello raggiunto da LastPass, nonché il brand e l’attuale posizione di leader di mercato, la rendono il candidato perfetto per cercare nuove opportunità come compagnia indipendente”.

“L’annuncio di oggi riflette anche la nostra volontà di voler rafforzare e investire nel nostro portfolio che abilita al lavoro flessibile, attraverso comunicazione unificata, collaborazione, IT management e supporto. Crediamo che LogMeIn sia ben posizionata, per poter continuare a offrire forti risultati e capitalizzare sulle molte opportunità offerte oggi dall’ambiente virtuale”.