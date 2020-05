Le APU AMD Renoir non avranno il PCIe 4.0?

Sono state pubblicate recentemente le specifiche tecniche di una nuova scheda madre di BIOSTAR con il nuovo chipset AMD B550. È già stato annunciato che questo chipset non supporterà i processori della serie “Picasso”, ovvero quei processori accoppiati con delle GPU Radeon Vega come ad esempio il Ryzen 5 3400G. Nelle specifiche della scheda madre di BIOSTAR troviamo infatti scritto che i processori compatibili devono essere della serie “Renoir” (di cui sono trapelate poco fa le caratteristiche che potete trovare in questo articolo).

Sulla pagina delle specifiche hardware della scheda si può leggere chiaramente che gli slot di espansione PCIe saranno di generazione 3.0. AMD non ha ancora confermato, tuttavia aveva già dichiarato che i processori per dispositivi mobile della serie Ryzen 4000H e 4000U non avranno la compatibilità con lo standard PCIe 4.0.

Se tale specifica fosse confermata, i processori della serie “Renoir” potrebbero avere degli svantaggi futuri: trattandosi infatti di CPU con grafica integrata, disporranno solamente di 8 linee PCIe rispetto alle 16 linee di altri processori. Questo fattore, unito alla non compatibilità con PCIe 4.0, potrebbe andare a influire in maniera negativa sulle prestazioni con la nuova generazione di schede video che si ritroverebbero a dover interagire con la CPU attraverso solamente 8 linee PCIe 3.0. Non è ancora stato testato però quanto questo fattore possa influire sulle performance finali, per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi.

A questo proposito c’è anche da dire che, solitamente, le APU non vengono abbinate a schede video dedicate di fascia alta. Anzi, molto spesso chi acquista una APU AMD lo fa proprio per sfruttare la iGPU e non acquistare affatto una soluzione discreta; insomma, avere “solo” 8 linee PCI-Express 3.0 alla fine potrebbe creare molti meno problemi di quanto alcuni possano pensare.

Alcune nuove schede madri con Chipset B550, come la Gigabyte B550 Aorus Master, condividono le linee PCIe 4.0 PEG (PCI-Express for Graphics) con due slot M.2 per garantire alle SSD una banda maggiore senza, per il momento, influire sulle prestazioni grafiche. Senza il supporto alle PCIe 4.0 sarebbe disponibile solamente uno slot M.2 funzionante (quello direttamente connesso col Chipset) funzionante a velocità ridotta siccome la velocità del bus sarebbe quella delle PCI-Express 3.0 x4.