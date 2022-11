AMD non distribuisce più le sue CPU Ryzen Threadripper per i desktop di fascia alta, proponendo i processori Ryzen Threadripper Pro per le workstation. Di conseguenza, coloro che desiderano avere un PC particolarmente potente potrebbero essere interessati alle nuove schede madri ASRock Rack che consentono di usare le CPU AMD EPYC, originariamente progettate per i server, anche comodamente a casa propria o in ufficio.

Infatti, recentemente il noto produttore taiwanese ha presentato, come riportato dai colleghi di HardwareLuxx.de, le motherboard SP5 Deep Micro-ATX GenoaD8UD-2T/X550 e Genoa D24QM3-2L2T/BCM, che presentano un singolo socket e possono essere facilmente utilizzate per realizzare un vero e proprio mostro di potenza in uno spazio ristretto.

Photo Credit: ASRock

Trattandosi di schede in realtà per server, dispongono di tutte le tecnologie che possiamo troviamo in tali sistemi, come otto o 24 slot per moduli di memoria DDR5, quattro slot PCIe 5.0 x16 con CXL 1.1, due slot M.2-2280 per SSD con interfaccia PCIe 4.0 x4, molteplici connettori MCIO che supportano la connettività PCIe 5.0 o SATA, due o quattro porte 10GbE (controllate dal chip Intel X550 o Broadcom BCM57416), un connettore GbE per la gestione e il BMC Aspeed AST2600. Tuttavia, mancano alcune feature che possiamo trovare su schede madri consumer, come porte USB4 o Thunderbolt 3/4, chip audio e connettori SATA tradizionali.

Realizzare una workstation con queste motherboard, tuttavia, non sarà molto semplice, in quanto sarà necessario procurarsi uno chassis adeguato, così come strutturare un sistema di raffreddamento all’altezza per far rendere al meglio i processori con 96 core, senza contare le memorie e il resto della componentistica.

A ogni modo, sebbene il costo finale sarà indubbiamente elevato, se avete bisogno di tanta potenza computazionale e molta memoria per i vostri carichi di lavoro potrebbe trattarsi di un’alternativa piuttosto interessante.