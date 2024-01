Le CPU Intel Black Edition non sono più veloci di quelle normali in questi test

Il 25 gennaio scorso, Zhiye Liu (redattore di Tom's Hardware USA) ha pubblicato un articolo in merito alle CPU Intel Black Edition, focalizzandosi sul modello Core i7-14790F e confrontandolo con il Core i7-14700F tramite dei benchmark svolti con Geekbench 6, scoprendo alcuni dettagli parecchio interessanti.

I processori Raptor Lake Refresh di Intel della 14a generazione sono stati elencati tra i migliori processori, e alcune SKU esclusive per il mercato cinese, come il Core i7-14790F, sono ora disponibili per l'acquisto, ma non è tutto oro quello che luccica.

Il modello Core i7-14790F ha suscitato alcune controversie, poiché, dal solo nome, potrebbe sembrare un'edizione potenziata del Core i7-14700F. Tuttavia, i due processori differiscono notevolmente, con il Core i7-14790F che presenta un layout 8+8 contro l'8+12 del Core i7-14700F, con quattro core E in meno. Le velocità di clock sono simili, ma la distribuzione della cache è diversa.

Secondo Zhie Lyu, avrebbe più senso considerare il Core i7-14790F, come una versione potenziata del Core i7-13790F, visto che ha 3MB in più di cache rispetto al modello precedente, presentando un aumento del 9%.

I benchmark svolti con Geekbench 6 mostrano che, nonostante le leggere migliorie nelle velocità di clock, le differenze di prestazioni tra il Core i7-14700F e il Core i7-14790F sono inferiori all'1%, sia nel single-core che nel multi-core.

L'autore sottolinea comunque di prendere con cautela i benchmark pubblicati, vista la complessità dei risultati e le ovvie diversità che potrebbero emergere con diversi sistemi a supporto delle CPU.

Attualmente il Core i7-14790F è disponibile sul mercato cinese al prezzo di $410, con una differenza di circa $10 rispetto al Core i7-14700F. Nonostante le leggere differenze di prezzo, Zhie Lyu suggerisce di non far dipendere la scelta esclusivamente dalla differenza di prezzo, o dal fattore "novità", suggerendo di attendere maggiori analisi dei due processori per comprenderne al meglio le differenze.