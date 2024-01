Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter si terrà stasera alle 20:45 presso lo stadio Franchi di Firenze. Entrambe le squadre affrontano la partita con una giornata di campionato in meno rispetto alle altre, essendo reduci dalle Final Four della Supercoppa Italiana a Riad. La sfida sarà arbitrata da Gianluca Aureliano di Bologna, con gli assistenti Imperiale e Vecchi e Giua come quarto uomo. Al Var saranno presenti Marini e Doveri.

Dove vedere Fiorentina - Inter in TV e streaming

La partita tra Fiorentina e Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire l'incontro utilizzando l'applicazione DAZN su smart TV e attraverso lo streaming su dispositivi mobili, quali PC, smartphone e tablet.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Fiorentina: finora in campionato, la squadra viola ha accumulato 34 punti in 20 partite ed è in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Allo stadio Franchi, hanno ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, totalizzando 20 punti con 17 gol segnati e 10 subiti. La Fiorentina deve affrontare una tradizione negativa contro l'Inter, avendo vinto solo una volta negli ultimi 13 incontri, ma questo successo è arrivato la scorsa stagione a San Siro, nella sfida di ritorno, grazie a una rete di Bonaventura.

Situazione Inter: la squadra di Inzaghi arriva da una vittoria nella Supercoppa Italiana e dai successi contro la Lazio (3-0 in semifinale) e il Napoli (1-0 in finale). Nonostante i 51 punti conquistati nelle prime 20 giornate, l'Inter è costretta a rincorrere la Juventus in classifica. Nel 2024, Lautaro e i suoi compagni hanno iniziato perfettamente, vincendo tutti e quattro gli incontri disputati, tra cui quelli di Serie A contro Hellas Verona e Monza, oltre alle due partite della Supercoppa.

Probabili formazioni Fiorentina - Inter

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Come vedere Fiorentina - Inter dall'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.