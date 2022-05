Continuano a rincorrersi incessantemente in rete le informazioni inerenti alla prossima generazione di schede grafiche di casa NVIDIA. Le future GeForce RTX serie 40, basate sull’architettura Ada Lovelace, dovrebbero portare un deciso boost prestazionale rispetto alle attuali GPU Ampere. Infatti, stando agli ultimi rumor sul web, il modello di punta, equipaggiato con la GPU AD102, dovrebbe avere un totale di 144SM, con un aumento del 71% rispetto all’attuale GA102, fornendo di conseguenza ben 18.432 core CUDA, mentre la quantità di memoria GDDR6X a bordo sarà pari a 24GB, con una velocità di 21Gb/s.

Foto generiche

Fino ad ora, si pensava che le schede avrebbero debuttato sul mercato nel corso del prossimo autunno, ma sembra, stando ai leak del noto Kopite7Kimi, che la loro uscita sia più vicina del previsto. Infatti, sul suo profilo Twitter ufficiale, Kopite7Kimi ha affermato che potremmo vederle già all’inizio del terzo trimestre di quest’anno, vale a dire a luglio. Ciò significa che ci separerebbero appena due mesi al lancio delle nuove GeForce RTX 40.

Sino ad allora, l’azienda californiana terrà una conferenza in occasione dell’evento Computex 2022 il prossimo 23 maggio, nel corso della quale dovrebbe dare modo al pubblico di scoprire tutte le novità inerenti all’IA e alla creazione di contenuti, in particolare come l’accelerated computing, i data center e la robotica hanno fatto passi da gigante grazie all’Intelligenza Artificiale. Al momento, non sappiamo se in tale occasione verrà svelato qualche ulteriore dettaglio inerente ad Ada Lovelace, ma per scoprirlo non ci rimane altro che attendere ancora qualche settimana.

Nvidia RTX 40 Ada Lovelace

È anche possibile che NVIDIA intenda lanciare i suoi nuovi prodotti in concomitanza con la Gamescom 2022, che si terrà dal 24 al 28 agosto, mentre ulteriori occasioni per parlare delle nuove schede potrebbero essere gli eventi RX Japan (VR) il 22 giugno e il MWC di Shanghai il 29 giugno.