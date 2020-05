Le nuove GPU AMD hanno sempre meno segreti: svelati i 7 modelli in arrivo

Noi e tutti gli appassionati del settore informatico non vediamo l’ora di scoprire le nuove GPU in uscita quest’anno. Oggi, il noto leaker Rogame afferma di aver scoperto la lineup delle nuove soluzioni basate sull’architettura RDNA 2 e i refresh basati su RDNA.

Partiamo dalla novità più interessante,lo SKU Navi 21, che dovrebbe essere la base per 4 soluzioni di fascia alta previste per quest’autunno:

Navi 21 XTX (0x731F:D0)

Navi 21 XT (0x731F:D1)

Navi 21 XL (0x731F:D3)

Navi 21 XLE (0x731F:DF)

A confronto, le attuali GPU basate su Navi 10 sono:

Navi 10 XTX → RX 5700 XT 10th Anniversary Edition

Navi 10 XT → RX 5700 XT

Navi 10 XL → RX 5700

Navi 10 XLE → RX 5600 XT

Rogame ha affermato poi che il Team Red stia preparando anche delle schede grafiche per Apple, anch’esse basate su Navi 21. Come se non bastasse, il suddetto die verrà usato anche per due soluzioni Pro: Radeon Pro W5700X e Radeon Pro W5700.

Per quanto concerne i refresh delle attuali soluzioni, sono attesi tre modelli:

Navi 10 XT+ (731F:E1)

Navi 10 XM+ (731F:E3)

Navi 10 XTE+ (731F:E7)

Questi aggiornamenti rinnoveranno la fascia media dell’azienda e dovrebbero sostituire le attuali Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5600M e Radeon RX 5600 XT, rispettivamente. Purtroppo, non conosciamo ancora le specifiche di queste schede video, ma è solo questione di tempo: presto metteremo le mani su dettagli più interessanti.

Per il momento sappiamo solo che AMD intende lanciare 7 nuove GPU: 4 di fascia alta per strappare il predominio delle Nvidia GeForce RTX 2080, RTX 2080 Super e RTX 2080 Ti, due di fascia media e una per i notebook gaming. Vi ricordiamo che le soluzioni RDNA 2 offriranno un aumento delle performance per watt del 50% rispetto alle attuali GPU RDNA e che saranno prodotte con il nodo 7NP di TSMC, un upgrade degli attuali 7nm (non EUV).

Sebbene queste schede non includeranno core dedicati al ray tracing supporteranno comunque questa tecnologia e il Team Red ha già dato prova delle capacità delle sue nuove soluzioni, come potete vedere nella breve clip qui sotto.

Se siete interessati all’acquisto di una GPU e non volete aspettare le nuove proposte di Nvidia e AMd, potete dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto. Attualmente, ritengo che AMD offra le migliori GPU nella fascia media e in particolare la Radeon RX 5700 XT potrebbe rivelarsi un’ottima GPU anche per gli anni a venire. Vi stupirà sapere che tra le GPU più vendute nei principali estore italiani figura ancora l’inossidabile Radeon RX 580 della famiglia Polaris.