Le nuove tastiere di Trust sono perfette abbinate al vostro primo PC da gaming

Trust ha aggiornato la propria gamma di tastiere gaming con due nuovi modelli di punta, la GXT 867 Acira Mini e la GXT 866 Torix. Si tratta di due modelli dedicati a due segmenti differenti di pubblico, ma con in comune una cosa: la volontà di rispondere alle esigenze di tutti i videogiocatori, compresi quelli più esigenti.

La GXT 867 Acira Mini è perfetta per chi ha spazio ridotto sulla scrivania, grazie al suo formato 60%. È equipaggiata con switch Outemu Linear e grazie alla presenza di una seconda funzione su ogni tasto, non fa sentire la mancanza di una tastiera tradizionale. Non mancano ovviamente i LED RGB personalizzabili, inoltre il cavo USB è removibile, per una migliore portabilità.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

La GXT 866 Torix è invece una tastiera completa, dotata di tastierino numerico. È caratterizzata da una piastra superiore in alluminio e una manopola dedicata per il volume, switch Huano Linear garantiti per 50 milioni di battute e, anche in questo caso, illuminazione RGB personalizzabile. Si tratta di un’ottima tastiera per chi vuole una periferica affidabile e non troppo costosa, ottima anche al di fuori del gaming: il tastierino numerico infatti torna molto utile anche nella vita di tutti i giorni, specialmente se, ad esempio, si lavora molto con fogli di calcolo.

Le due tastiere di Trust sono già disponibili all’acquisto: la GXT 867 Acira può essere acquistata a 49,99€, mentre la GXT 866 Torix è disponibile a 89,99€. Si tratta di prezzi che strizzano l’occhio a chi si approccia per la prima volta al mondo del gaming ed è alla ricerca di una tastiera affidabile, funzionale e non troppo costosa.