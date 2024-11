Le piattaforme IA di Intel rivoluzionano le Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno rappresentato un momento cruciale per l’integrazione della tecnologia nel mondo dello sport. In qualità di partner ufficiale globale per le piattaforme IA, Intel ha implementato soluzioni all’avanguardia per migliorare l’esperienza di atleti, spettatori e organizzatori. Il risultato? Un evento più connesso e tecnologicamente avanzato, che ha ridefinito il rapporto tra sport e innovazione.

Tra le novità più apprezzate, spicca la trasmissione in 8K HDR, un'eccellenza assoluta nel panorama olimpico. Grazie ai processori Intel Xeon Scalable e alla tecnologia Intel Deep Learning Boost, sono state prodotte oltre 11.000 ore di contenuti, inclusi 391 ore di streaming 8K/60FPS. Olympic Broadcasting Services (OBS) ha sfruttato queste soluzioni per offrire agli spettatori immagini di altissima qualità e un’esperienza visiva senza precedenti.

L’intelligenza artificiale è stata protagonista anche nella creazione automatizzata degli highlight. La piattaforma Intel Geti ha generato clip personalizzate per oltre 30 eventi, garantendo contenuti mirati agli interessi degli spettatori. Questo sistema ha prodotto oltre 100.000 video, con il nuoto e l’atletica leggera tra gli sport più seguiti.

Un’altra innovazione è stata l’attivazione IA che ha permesso ai fan di scoprire lo sport olimpico più adatto al proprio profilo. Utilizzando acceleratori Intel Gaudi AI e processori Xeon ottimizzati con OpenVINO, il sistema ha analizzato le caratteristiche degli utenti, portando oltre 10.500 partecipanti a identificarsi con discipline come il decathlon e l’eptathlon.

Intel non ha trascurato gli atleti: la piattaforma Athlete365, basata su modelli linguistici avanzati e acceleratori Intel Gaudi 2 IA, ha permesso di accedere a informazioni utili in sei lingue. Questo sistema ha migliorato la gestione logistica e operativa, semplificando le interazioni per gli oltre 10.500 atleti presenti.

I Giochi di Parigi 2024 hanno dimostrato il potenziale dell’IA non solo nello sport, ma anche nella gestione di eventi complessi. La tecnologia di Intel ha permesso di ottimizzare flussi di lavoro, migliorare la comunicazione e ridurre i tempi di risposta. Con il lancio dei nuovi processori Intel Core Ultra 200V, l’azienda punta a portare queste innovazioni anche nella vita quotidiana, offrendo prestazioni elevate per gaming, produttività e creazione di contenuti.

Parigi 2024 è stata la prova che l’IA non è solo un supporto tecnologico, ma un acceleratore di esperienze, capace di unire intrattenimento e innovazione. Un modello che potrebbe definire il futuro degli eventi globali.