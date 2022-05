Intel ha affermato più volte che il lancio delle schede grafiche desktop della linea Arc Alchemist sarebbe avvenuto nel corso del secondo trimestre 2022, ma siamo praticamente a metà di questo periodo e attualmente non è ancora stata fornita una data precisa. Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, dovrebbe essere effettuato un lancio scaglionato, con i tre modelli Arc Alchemist più economici in uscita tra la fine di maggio e l’inizio di giugno e, a seguire, quelli di fascia più alta nelle settimane successive.

Tuttavia, stando a quando affermato da Igor Wallossek sul suo noto sito Igor’s Lab, sembra che il lancio potrebbe essere stato posticipato, sebbene non abbia quantificato a quanto ammonti questo ritardo. L’informazione sarebbe giunta a Wallossek da molteplici fonti, tra cui alcune da lui stesso definite come “tester preferiti”. È possibile che Intel sia alle prese con problemi hardware e software che abbiano richiesto all’azienda un po’ di tempo aggiuntivo per finalizzare firmware, frequenze di clock e altre caratteristiche.

Del resto, si tratta della prima linea di schede grafiche dedicate di Intel per il mercato consumer che tenta di rivaleggiare con le proposte di storici giganti del campo, come AMD e NVIDIA. Proprio inerente a questo argomento, Wallossek ha avanzato un’interessante ipotesi, affermando che NVIDIA potrebbe aver deciso di cancellare il lancio della RTX 3070 16GB a causa dei ritardi di Intel e le presunte specifiche trapelate dei suoi prodotti.

Photo credit: Intel

Per il momento, ovviamente, non ci resta che restare in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della società di Santa Clara.

Il noto leaker @momomo_us ha individuato, all’interno della sezione di supporto del sito di Dell, un riferimento alla scheda grafica mobile Intel Arc Pro A40M, la quale andrà a equipaggiare alcuni notebook dell’azienda. Trovate ulteriori informazioni nella nostra precedente notizia dedicata.