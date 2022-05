Intel Arc Pro A40M è la nuova GPU per workstation portatili la cui presentazione dovrebbe avvenire nel periodo estivo. Come riportato dai colleghi di Wccftech, la scheda è stata scovata prima del lancio dall’utente @momomo_us nella sezione di supporto del sito web di Dell, che aveva già lasciato trapelare i modelli Arc Pro A30M e A370M nella serie Dell Precision XX70.

Il modello Arc Pro A40M è elencato nella pagina insieme alla GeForce RTX A1000 di Nvidia e secondo i rumor, dovrebbe trattarsi di una versione meno potente basata sul chip ACM-G11. Sebbene Dell non fornisca alcun dettaglio sulla GPU, stando alle voci questa non dovrebbe offrire più di 4GB di RAM. Se ciò verrà confermato, la Arc Pro A40M dovrebbe essere equiparabile ai modelli A350M e A370M destinate al mercato consumer.

Per avere un riferimento, questi due modelli fanno parte della gamma di fascia bassa Arc 3 a basso consumo energetico. Il modello A370M che fa uso della configurazione completa del chip ACM-G11, include 8 Xe Core (1024 ALU) e 8 unità ray tracing, insieme a 4GB di memoria GDDR6 a 64 bit, una frequenza di 1550 MHz e un TDP di 35-50W. La GPU sarebbe equiparabile ad una GeForce RTX 3050 Laptop.

L’altro modello, ovvero Arc A350M, dispone invece di 6 core Xe (768 ALU) e 6 unità ray tracing. La scheda ha la stessa memoria da 4GB con bus a 64bit, mentre la frequenza è di 1150 MHz. Con un TDP di 25-35W; questo modello si posiziona nella stessa fascia della serie MX500 di Nvidia.

Secondo le dichiarazioni di Intel, il lancio della gamma Arc destinata alle workstation dovrebbe avvenire in una data vicina al terzo trimestre dell’anno in corso. L’azienda non ha però ancora ufficialmente elencato nessuno dei suoi modelli di GPU per workstation, il periodo specificato potrebbe quindi solo riguardare le varianti desktop.

Rimanendo in tema Intel, l’azienda è già in una fase avanzata per quanto riguarda lo sviluppo delle CPU Meteor Lake di 14° generazione, di cui i primi esemplari sono già in grado di eseguire vari sistemi operativi. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo ad approfondire la notizia nel nostro articolo dedicato.