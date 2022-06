Un paio di settimane fa, vi abbiamo riportato che le schede madri con chipset X670 avrebbero avuto un design Dual Chipset, caratteristica che avrebbe potuto far alzare il prezzo dei prodotti. Tuttavia, a quanto pare potrebbe non essere così. Infatti. il canale YouTube Moore’s Law Is Dead, attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, ha affermato che il doppio chipset costerà meno di un singolo X570 e che le piattaforme per socket AM5 sono state progettate per non essere troppo care. Di conseguenza, anche le motherboard B650, nonostante l’uso di memorie DDR5 e interfaccia PCIe 5.0, avranno un costo inferiore rispetto alle B550.

Ovviamente, il prezzo di una scheda madre è anche dettato dal resto delle componenti utilizzate. Moore’s Law Is Dead ha offerto comunque un rapido riassunto dei prezzi che ci possiamo aspettare dalle motherboard pensate per la futura generazione di CPU Ryzen.

Photo Credit: Moore's Law Is Dead

Ricordiamo che le schede madri AMD con chipset serie 600 offriranno fino a 24 linee PCIe 5.0, fino a 14 USB tipo C da 20Gbps, Wi-Fi 6E e DBS/Bluetooth LE 5.2. Inoltre, le nuove motherboard potranno essere equipaggiate con un massimo di quattro HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0, utili per sfruttare le GPU RDNA 2 dei Ryzen 7000. Le CPU Ryzen serie 7000 (nome in codice “Raphael“) di AMD saranno realizzate sul nodo di processo a 5nm di TSMC e basate sulla nuova architettura Zen 4 che introdurrà diversi miglioramenti, tra cui un IPC più alto, il supporto a tecnologie come DDR5 e PCI Express 5.0 e l’integrazione di una GPU basata su RDNA 2.

Recentemente, AMD ha annunciato che il sistema Frontier dell’Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ha ottenuto il primo posta nella classifica “Top500“, diventando così il supercomputer più veloce al mondo, con una capacità computazionale di 1,1 ExaFLOP (primo a sfondare la barriera dell’ExaScale). Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.