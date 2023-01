Il settore dell’archiviazione su dispositivi meccanici sta attraversando un periodo difficile a causa del calo delle spedizioni degli HDD, secondo un rapporto di Trendfocus. Stando a questi dati, i maggiori fornitori di HDD, come Seagate, WDC e Toshiba, hanno subìto un drastico calo delle spedizioni nell’ultimo anno, con Seagate e WDC che hanno visto le loro spedizioni quasi dimezzarsi.

In particolare, le spedizioni di HDD di Seagate sono calate del 43,7% lo scorso anno e WDC è andata solo leggermente meglio, registrando una diminuzione del 43,0% nello stesso periodo. Anche Toshiba non è rimasta indenne dal 2022, con un decremento delle spedizioni di HDD del 39,3% su base annua.

Il settore degli HDD sta attualmente attraversando un periodo difficile a causa del calo delle spedizioni del 42,5% su base annua, che si attesta intorno a 35-36 milioni di unità. Questo è dovuto principalmente alle correzioni delle scorte e al rallentamento dell’economia.

Produttore Milioni di HDD Variazione Q/Q Variazione Y/Y Market share Seagate 15.10 – 15.60 -3.9% -0.7% -43.7% -41.7% 42.9 – 42.9% Toshiba 7.80 – 8.0 -2.6% -0.1% -39.3% -37.7% 22.2% – 22.0% WDC 12.30 – 12.80 -16.2% -12.7% -43.0% -40.7% 34.9% – 35.2% TOTAL 35.20 – 36.40 -8.3% – 5.2% -42.5 -40.5% 100%

Gli analisti di mercato hanno identificato tre segmenti di HDD che stanno attualmente soffrendo: cloud storage aziendale, HDD da 3,5” per desktop e clienti finali, e HDD da 2,5”. Il mercato del cloud storage aziendale è rallentato a causa di una combinazione tra fusioni di aziende del settore e correzioni delle scorte, mentre il calo in percentuale degli HDD da 3,5” desktop non sono elevati, ma non sono presenti segni di ripresa. Gli HDD da 2,5” hanno mostrato un piccolo rimbalzo del 15% QoQ nel quarto trimestre.

Inoltre, l’aumento della domanda di SSD sta minacciando ulteriormente il settore degli HDD per computer portatili, in quanto il 92% dei notebook venduti nel 2022 era dotato di drive a stato solido, percentuale che si prevede salirà al 96% nel 2023.