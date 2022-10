Se pensavate di aver visto tutto per quanto riguarda i case per PC, allora vi sarete lasciati sfuggire questo speciale set Haunted House di Lego che al suo interno contiene…un PC da gioco con una RTX 3090! Il set purtroppo non sarà messo in vendita, ma (come confermato da Lego, sempre su Twitter) è stato creato appositamente per questo particolare progetto. Questa speciale versione della casa Stregata, estremamente dettagliata, è costruita con la bellezza di 20.000 mattoncini, è dotata di illuminazione LED verde (che si abbina perfettamente al tema della casa stregata) e nel complesso ha un aspetto molto suggestivo. La villa ha addirittura un corridoio di ingresso, adornato da dipinti e trofei, una cucina con il suo calderone gorgogliante e un grande organo che conferisce la giusta ambientazione sinistra.

Just in time for Halloween This monster, one-off, brick-built gaming PC is giving us the chills. pic.twitter.com/0PhL05ko8g — LEGO (@LEGO_Group) October 23, 2022

Facendo leva su un piccolo gargoyle, sarà possibile accendere il PC e ammirare i LED bianchi delle ventole da 120mm installate nelle finestre della cripta, nonché la luce verde proveniente dalle stanze ed emanata dal liquido che scorre nei tubi del sistema di raffreddamento custom loop. I dettagli non si limitano soltanto all’esterno: aprendo la casa stregata è possibile vedere le diverse stanze, oltre a un pratico display posto nella parte alta, con interfaccia Lego, che mostra la temperatura e l’utilizzo delle componenti principali, come CPU, RAM e scheda video.

Un PC a tema Halloween come questo non può ovviamente avere una dotazione hardware inadeguata: il sistema, montato in orizzontale alla base della casa, comprende infatti un processore Intel Core i9-12900KF, accompagnato da una Nvidia GeForce RTX 3090 e 32GB di RAM DDR5. L’archiviazione include un totale di 1TB di spazio, distribuito in due unità di cui non viene specificata la tipologia, anche se con molta probabilità sarà presente almeno un’unità SSD NVMe. Rimangono sconosciute altre specifiche, come il modello di scheda madre e l’alimentatore, non citati da Lego nel post. Non c’è tuttavia dubbio che Haunted House sia uno dei case per PC da gaming più stravaganti mai visti finora.