Lenovo aggiorna la sua line up con nuovi dispositivi e PC per la casa, gaming ed intrattenimento

Il noto produttore Lenovo ha presentato oggi i suoi nuovi prodotti in arrivo in Italia nel corso dei prossimi mesi. La situazione attuale ha visto un maggior impiego dello Smart Working, con tantissime persone che si sono ritrovate a lavorare da casa e la compagnia ha proprio pensato a questi utenti, fornendo tutti gli strumenti adatti per conciliare le attività professionali e private all’interno degli spazi domestici.

Lenovo Yoga Slim 7

Annunciato in anteprima al CES20, Lenovo Yoga Slim 7 è un notebook ultrasottile, disponibile con display da 14 o 15 pollici. Entrambe le opzioni hanno Windows 10 e la funzione di raffreddamento intelligente Lenovo Q-Control che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare la durata della batteria fino al 20% in media. La versione da 14 pollici è disponibile con processore mobile AMD Ryzen serie 4000 con grafica Radeon o Intel. L’elegante chassis è progettato per essere sottile, leggero, e potente, con processori Intel Core i7 fino alla decima generazione e grafica Intel Iris Plus, oltre all’opzione per la più recente grafica NVIDIA GeForce MX. Il laptop nella versione con processori Intel Core i7 fino alla decima generazione è disponibile anche con un elegante rivestimento in tessuto grigio ardesia e ha uno spessore di soli 15,4 mm e un peso di 1,55 kg. La scelta è fra tre eleganti colori: grigio ardesia, orchidea (viola) e Dark Moss.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Annunciato in anteprima al CES20, IdeaPad Flex 5 è un notebook convertibile disponibile con processore mobile AMD Ryzen 7 serie 4000 con scheda grafica Radeon o processori Intel fino a Core i7 di decima generazione con grafica Intel Iris Plus, oltre all’opzione per la più recente grafica NVIDIA GeForce MX. IdeaPad Flex 5 offre un serie di funzionalità per la produttività tra cui digital pen, speaker frontali, privacy shutter e sensori biometrici delle impronte digitali. Ha bordi sottili su quattro lati che conferiscono un aspetto elegante e moderno e garantisce una superficie di visualizzazione più ampia per un utilizzo ottimale dello schermo Full HD.

Lenovo Legion 7i

Annunciato la scorsa primavera come top di gamma della nuova lineup di PC gaming, Lenovo Legion 7i è equipaggiato con un display Full HD da 15 pollici (1920 x 1080) che offre una copertura dello spazio colore Adobe sRGB al 100% e la certificazione VESA DisplayHDR 400. La potente batteria da 80 Wh di Lenovo Legion 7i è dotata di una funzione di rilascio graduale dell’energia (battery sipping) per una durata della batteria fino a 8 ore, mentre un adattatore di alimentazione più sottile favorisce la portabilità. In soli 30 minuti è possibile passare da 0 al 50% di carica grazie alla funzionalità Rapid Charge Pro.

Lenovo Legion 5i

Lenovo Legion 5i è un laptop da gaming con Windows 10 che offre ai giocatori diverse opzioni di configurazione con grafica NVIDIA GeForce di alto livello. Disponibile nei modelli da 15 e 17 pollici: il modello con display IPS Full HD da 15 pollici, CPU Intel e GPU GeForce RTX 2060 per velocità di clock elevate è tanto potente da gestire i più recenti titoli di gaming d’azione con un refresh rate opzionale di 240Hz e VESA DisplayHDR 400 con Dolby Vision. Lenovo Legion 5 è disponibile in due dimensioni ed è dotato di processori fino a AMD Ryzen 7 Mobile serie 4800H abbinati a GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Il sistema di diffusori Harman Kardon presenta una camera acustica e audio Dolby Atmos immersivo per una resa acustica brillante che arricchisce l’esperienza di gioco. Lenovo Legion 5, disponibile nell’elegante tonalità Phantom Black, offre fino a 16 GB di memoria DDR4 da 3200 MHz, SSD PCIe da 1 TB di storage e presenta un bilancio termico ottimale grazie a Lenovo Legion Coldfront 2.0.

Lenovo Legion Tower 5i

Lenovo Legion Tower 5i è il PC desktop da gaming ad alte prestazioni perfetto per le esigenze del videogiocatore appassionato che desidera una postazione di gioco potente. È costruito in modo ottimale per funzionare in overclocking, ideale per le maratone di gaming. Lenovo Legion Tower 5i è disponibile con GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER per framerate ultraveloci e risoluzione oltre 4K. Con una illuminazione a LED blu, illuminazione interna RGB opzionale e lo chassis in tonalità Phantom Black, i gamer possono scegliere di mettere in mostra la loro personalità e gli interni del PC con i pannelli laterali trasparenti.

Yoga Creator 7

Per un artista o un designer poche cose sono meglio di un display Full HD in vetro da 15,6 pollici con una gamma di colori sRGB al 100% che offre l’intera gamma di colori Pantone Matching System colors. Basato sulle più recenti GPU e Studio Driver NVIDIA GPU e dotato di un sistema di altoparlanti Dolby Atmos per un suono ricco e coinvolgente, Yoga Creator 7 è certificato per funzionare con le app di numerosi ISV incluse quelle di creatività indicate dalla dashboard Digital Content Creators per prestazioni ottimali. Per una maggiore produttività, Lenovo Smart Assist su Yoga Creator 7 abilità il login a mani libere e l’auto-logoff attraverso la videocamera a infrarossi con Windows Hello oppure attraverso il sensore biometrico delle impronte digitali integrato.

ThinkPad X1 Carbon

ThinkPad X1 con una solidità certificate da specifiche militari e una tastiera che offre il meglio in termini di comfort di battitura e nuovi tasti dedicati per accedere istantaneamente al Voice over IP. Il dispositivo rispetta gli standard più stringenti di rapidità di risposta, durata della batteria e riavvio istantaneo. Assieme all’audio Dolby Atmos e ai display con supporto opzionale di Dolby Vision, i nuovi ThinkPad X1 sono il massimo per le applicazioni di produttività.

Lenovo Q27h

Il monitor Lenovo Q27h da 27″, con bordi sottilissimi su quattro lati, ha tutto quello che serve per il lavoro, il gioco o lunghe maratone in compagnia delle serie preferite. La risoluzione WQHD (2560 x 1440) e il 99% della gamma di colori sRGB producono immagini di alta qualità, mentre la tecnologia AMD Freesync, la frequenza di aggiornamento a 75 Hz ed il tempo di risposta a 4ms assicurano un’esperienza di gioco fluida e senza scatti. La connettività USB-C in un’unica soluzione evita ingombri per il notebook per la scuola o il lavoro.

IdeaPad Chromebook Duet

Annunciato in anteprima al CES20, IdeaPad Chromebook Duet arriva sul mercato italiano. Basato su Chrome OS, un sistema operativo semplice, rapido e sicuro, il nuovo Chromebook Lenovo IdeaPad Duet è uno dei più leggeri e sottili al mondo con una lunga durata della batteria fino a 10 ore. Con il nuovo design minimalista e lo stilo USI per una modalità naturale di scrittura a mano e di disegno a bassa latenza, questo Chromebook 2-in-1 detachable combina perfettamente portabilità e semplicità d’uso e rappresenta la scelta intelligente per chi desidera essere produttivo anche in mobilità.

Ma non è finita di certo qui! Lenovo ha annunciato anche altri dispositivi, di cui parleremo più nel dettaglio nel prossimo futuro.