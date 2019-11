Lenovo Cyber Week, 12% di sconto su Thinkpad e Thinkstation

Vi segnaliamo che sono disponibili sullo store online di Lenovo delle ottime offerte su tanti prodotti diversi in occasione della Cyber Week!

Anche questa settimana vi segnaliamo che sono disponibili sullo store online di Lenovo delle ottime offerte su tanti prodotti diversi. In particolare stiamo parlando delle linee Thinkpad e Thinkstation, tra le punte di diamante della scuderia Lenovo per quanto riguarda il lavoro ed il tempo libero. La promozione prende il nome di Cyber Week, ed offrirà ai clienti Lenovo che faranno acquisti direttamente sullo store online uno sconto pari al 12% su Thinkpad P e Thinkstation, nonché il 10% di sconto su Thinkpad X. Le promozioni sono disponibili su un gran numero di prodotti del marchio cinese e, tra le varie, val sicuramente la pena dare un’occhiata allo straordinario ThinkPad X1 Extreme di seconda generazione. Si tratta del portatile presentato all’inizio di questo stesso anno, caratterizzato da un processore Intel Core di nona generazione fino alla serie i9 e una GPU dedicata Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q.

Lenovo, inoltre, offre la possibilità di installare sulla macchina uno schermo OLED 4K touch, oltre a una capacità di archiviazione fino a 4 TB, il tutto al prezzo di 1.939,00€, calati a 1.745,10€ grazie alle ottime offerte della Cyber Week. Un prodotto eccezionale, squisitamente dedicato a chi ha necessità di lavorare in mobilità e necessita di un notebook performante e potente che, per l’occasione, può essere utilizzato anche per il gaming.

Abbiamo selezionato per voi una lista di quelle che sono le offerte più intriganti di questi sconti Lenovo. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante. Avrete tempo fino alla fine della settimana per usufruire delle offerte su cui, infine, vi segnaliamo che è disponibile la spedizione gratuita per ordini pari o superiori ai 300€!

La nostra selezione di offerte

