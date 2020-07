Lenovo, ecco il mini desktop ThinkCentre con CPU AMD ideale per IoT ed applicazioni industriali

C’è qualcosa nei piccoli PC fanless a basso TDP che non smette mai di intrigarci e l’ultima creazione di Lenovo non costituisce certo un’eccezione a questa regola. Quello di cui vi parliamo oggi è dotato di un processore AMD e possiede abbastanza potenza e connettività per applicazioni semplici e poco impegnative di Internet delle cose (IoT).

Come riportato da Fanlesstech, il Lenovo ThinkCentre M75n IoT è equipaggiato con un processore AMD Athlon 3050e, dal TDP di soli 6W, e proprio per questo motivo è abbastanza facile da raffreddare senza l’ausilio di una ventola. Inoltre, il sistema vanta 4GB di memoria RAM e sono presenti due slot in formato M.2.

L’obiettivo principale del nuovo ThinkCentre M75n di Lenovo è quello di essere impiegato come hub centrale per diversi dispositivi che non possiedono capacità IoT nativamente. Tuttavia, questo non esclude di certo la possibilità di impiegarlo come un semplice desktop, anche se la potenza a disposizione, piuttosto ridotta, non sarebbe molto utile in questo ambito. Dato che si tratta di un computer dallo chassis robusto, che si trova a proprio agio in fabbrica e, più in generale, negli ambienti industriali, il suo costo sarà sicuramente maggiore rispetto alle altre soluzioni concorrenti.

Lenovo, in riferimento al basso TDP della macchina, ha affermato: «Grazie alle alette su misura di forma triangolare, il ThinkCentre M75n IoT dissipa il calore in modo più efficiente rispetto agli altri PC compatti. Infatti, questo PC industriale può gestire temperature sino a 50°C (122°F).»

Per quanto riguarda il reparto di connettività, troviamo tre porte USB 3.0, due USB Type-C, due porte seriali, un connettore DisplayPort, una porta GigaBit Ethernet e jack audio da 3,5mm che combina microfono e cuffie. Sono inoltre disponibili dei moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0 opzionali. Il sistema viene commercializzato con una copia di Windows 10 Home a bordo ma, nel caso il sistema operativo di casa Microsoft non vi vada a genio, è anche certificato per essere utilizzato con Ubuntu e Redhat.

Al momento non è stata ancora definita una data d’uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare “presto” sul mercato al prezzo di 329$.