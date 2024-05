Prezzi da Black Friday: il Chromebook Lenovo raggiunge il minimo storico!

Se desiderate spendere il giusto per avere una navigazione web fluida e un notebook sufficientemente potente per completare rapidamente le operazioni quotidiane al PC, i Chromebook sono una scelta eccellente. Già molto economici di per sé, diventano ancora più interessanti quando piattaforme come Amazon ne abbassano ulteriormente il prezzo, come è successo oggi con il Lenovo IP Slim 3. Il suo prezzo attuale è pari a quello dello scorso Black Friday, quando raggiunse il minimo storico. Oggi, potete acquistarlo nuovamente a soli 249€.

Lenovo IP Slim 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo IP Slim 3 è l'ideale per studenti e utenti alla ricerca di un portatile affidabile, leggero e con una lunga autonomia. Con uno schermo Full HD da 14 pollici, questo Chromebook offre una visualizzazione nitida dei contenuti, rendendolo perfetto per seguire lezioni online, navigare sul web o guardare video in streaming. Grazie alla sua portabilità, con un peso di circa 1,3 kg e uno spessore di 18,6 mm, vi accompagnerà ovunque senza pesare nel vostro zaino.

Inoltre, con 8GB di RAM e 128GB di memoria eMMC, soddisfa le esigenze di chi richiede un computer reattivo e con sufficiente spazio di archiviazione per documenti e applicazioni, nonostante lo spazio di archiviazione non sia di solito il punto forte dei Chromebook. Chi lavora da remoto apprezzerà poi la connettività WiFi 6, che garantisce una connessione internet veloce e stabile, e la durata della batteria di 13 ore, ottima per affrontare una giornata lavorativa senza il bisogno di ricaricare.

La privacy è garantita da soluzioni come l'otturatore della fotocamera e il tasto di disattivazione del microfono, che offrono tranquillità quando si è online. Il Lenovo IP Slim 3 è quindi eccellente per chi cerca un portatile efficiente ed economico, ora disponibile, ricordiamo, a soli 249€ per un tempo limitato.

Vedi offerta su Amazon