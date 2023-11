Lenovo Legion è il brand da scegliere per il prossimo laptop gaming, ecco perché

Nell'era del gaming portatile, i notebook da gioco sono diventati dei veri e propri mostri di potenza, permettendo agli appassionati di immergersi in mondi virtuali con prestazioni che un tempo erano prerogativa esclusiva dei PC desktop.

E se oggi un portatile gaming è una scelta solida e consigliabile, ciò è possibile grazie anche al lavoro di brand come Lenovo. Quest’azienda, infatti, con la linea Lenovo Legion è riuscita a concentrare tutti i più recenti avanzamenti tecnologici. In particolare, i portatili gaming Lenovo Legion uniscono le più avanzata soluzioni di Intel e Nvidia, unite a sistemi di raffreddamento sofisticati, display ad alta risoluzione con refresh rate elevati, senza trascurare elementi chiave come la portabilità e la durata della batteria.

I Lenovo Legion uniscono tutto il meglio che c’è, e anche di più

Quando si parla di notebook gaming, la combinazione di una CPU Intel e una GPU NVIDIA rappresenta una scelta vincente per gli appassionati alla ricerca di prestazioni elevate e affidabilità. Ma Lenovo va oltre la semplice unione di questi due punti di riferimento, e crea portatili gaming che sono in tutto e per tutto il next level.

La serie Lenovo Legion Pro, che comprende i modelli Legion Pro 7i e Pro 5i, si avvale del primo chip AI dedicato al mondo dei laptop da gioco, il Lenovo AI Engine, che ottimizza le prestazioni tramite algoritmi di machine learning. Questa tecnologia consente ai laptop Legion Pro di offrire prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti. In aggiunta, i modelli Pro 7i e 5i includono la tecnologia Tobii Horizon per il tracciamento della testa senza attrezzature aggiuntive, aumentando l'immersione nei giochi.

Il Lenovo Legion Pro 7i e il Lenovo Legion Pro 7 sono tra i più potenti laptop da gioco con display da 16 pollici. Questi dispositivi sono progettati per massimizzare i frame per secondo e offrire un'esperienza di gioco eccezionale, grazie anche al display Lenovo PureSight Gaming con refresh rate variabile fino a 240 Hz e una grande batteria che supporta la ricarica super rapida.

Per quanto riguarda la serie Legion 9i, questa rappresenta il vertice della configurazione hardware di Lenovo. Il Legion 9i è equipaggiato con processori Intel Core i9-13980HX, fino a 64GB di memoria DDR5 e storage PCIe 4.0, accanto a una GPU NVIDIA RTX 4090 che può arrivare a 175W con Dynamic Boost. Una vera e propria “bestia da competizione”, ma ci sono anche le redini per governarla al meglio. Questo Lenovo Legion infatti vanta un sistema di raffreddamento a liquido autoregolato che permette di avere sempre il massimo delle prestazioni senza preoccuparsi del calore.

Prestazioni che saranno ancora più spettacolari sullo schermo mini LED con una risoluzione di 3,2K e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz supportano le prestazioni estreme del dispositivo. Un tipo di pannello davvero unico, che Lenovo ha realizzato appositamente per massimizzare la resa dei giochi.

Infine, troviamo la serie Lenovo Legion Slim, ideale per gli appassionati di gaming che non vogliono rinunciare alla portabilità. Il design sottile e leggero rende questi dispositivi facilmente trasportabili, ma senza compromessi in termini di potenza e capacità di raffreddamento. Con un'attenzione particolare alla qualità costruttiva e alle funzionalità pensate per il gaming, la serie Lenovo Legion Slim è pronta a soddisfare le esigenze dei gamer più dinamici grazie ai processori Intel di tredicesima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060.

Per una panoramica completa delle specifiche tecniche, delle opzioni di personalizzazione e delle offerte disponibili, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.

Piattaforma Intel e NVIDIA GeForce RTX 40 a supporto dei PC Lenovo Legion

Lenovo ha scelto i processori intel di 13esima generazione per i suoi laptop gaming Lenovo Legion, affiancandoli alle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX della serie 40 mobile.

I processori Intel sono progettati per permettano di realizzare laptop compatti ed efficienti come i Lenovo Legion: i processori Intel di 13esima generazione hanno infatti un’architettura ibrida e intelligente che grazie alla presenza di core dedicati sia alla performance che all'efficienza consente al notebook di sapere quando è il momento di risparmiare energia e quando è il momento di darvi tutta la potenza di cui avete bisogno.

Inoltre, il supporto alla connettività per le reti Wi-Fi 6 consente di avere accesso a tempi di caricamento delle pagine web e download rapidi, mentre la tecnologia Thunderbolt 4 consente di sfruttare un unico cavo per collegare tutto ciò che serve, dai monitor esterni ai dischi di archiviazione ad alta velocità.

Per quanto riguarda le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX della serie 40 mobile, queste introducono significativi miglioramenti nell'architettura, nelle prestazioni e nell'efficienza energetica. In particolare, la nuova architettura Ada Lovelace offre prestazioni ray-tracing fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente. Il DLSS 3, basato su IA, migliora le prestazioni grafiche fino a quattro volte rispetto al rendering tradizionale, creando frame di alta qualità che ottimizzano l'esperienza di gioco.

Le caratteristiche della serie NVIDIA GeForce RTX 40, come la funzione Rapid Core Scaling, la rendono ideale anche per chi lavora con applicazioni che richiedono una grande potenza di calcolo, ottimizzando i core del processore per carichi di lavoro intensivi.

Infine, non vanno di certo dimenticate le tecnologie che ottimizzano l'uso dell'energia e migliorano l'efficienza nei notebook gaming con form factor sottili. Tra queste, troviamo Dynamic Boost per bilanciare automaticamente la potenza, Battery Boost per massimizzare la durata della batteria e Whisper Mode per una migliore gestione acustica.