Lenovo Legion, ecco i nuovi desktop e laptop da gaming basati su processori AMD

Lenovo ha presentato una nuova serie di PC da gaming a marchio Legion con tecnologia AMD, inclusi desktop e laptop, che saranno disponibili sul mercato entro il prossimo autunno.

I due laptop sono Lenovo Legion 5 e Lenovo IdeaPad 3, i quali condividono specifiche simili con CPU fino a AMD Ryzen 7 4800H e SSD da 1TB. Tuttavia, il notebook Legion può essere equipaggiato con una Nvidia GeForce RTX 2060 mentre l’IdeaPad, una macchina più entry level, si deve accontentare di una GeForce GTX 1650 Ti. Un’altra differenza è data dalla tastiera, che su Legion 5 è una TrueStrike con tasti dotati di una corsa di 1,5mm. L’IdeaPad 3 sarà in vendita questo mese negli Stati Uniti a partire da 659,99$, mentre Legion 5 sarà lanciato a settembre a prezzi che partono da 1.089,99$.

Per quanto riguarda il mondo dei desktop, il nuovo Lenovo Legion Tower 5 può integrare processori AMD sino al Ryzen 9 3950X con 16 core e 32 thread, accoppiato ad una prestante Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Si tratta di una combinazione decisamente strana per un PC destinato al gaming più spinto, dato che, mentre la CPU è anche eccessivamente potente per gestire i videogiochi attuali, la GPU è un passo indietro rispetto alla RTX 2080 Super, senza considerare la RTX 2080Ti. Tutti i componenti sono all’interno di uno chassis da 16 litri, con opzioni per l’installazione di un dissipatore ad aria da 150W per la CPU o uno a liquido all in one da 200W. Il desktop di Legion Tower 5 sarà lanciato ad ottobre con prezzi a partire da 829,99$.

Lenovo distribuirà inoltre altri dispositivi della stessa linea, come Lenovo Legion 5P, gaming laptop con display da 15” dotato di una frequenza di aggiornamento di 144Hz, ed il desktop IdeaCentre Gaming 5, che ospita una CPU AMD Ryzen 7 3700X e una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 all’interno di uno chassis blu. I prezzi e le date di lancio variano in base alla regione. Recentemente Lenovo ha presentato anche Thinkstation P20, workstation di nuova generazione equipaggiata con il nuovissimo AMD Ryzen Threadripper Pro.