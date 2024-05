Lenovo sta usando CPU mobile per i suoi PC Legion 7000K

Lenovo ha lanciato una nuova serie di desktop gaming alimentati da CPU per laptop. Questi PC adottano un design ibrido noto come MoDT (Mobile on Desktop). I Mini PC e gli All-in-One sono stati i primi a rendere popolare il MoDT, utilizzando spesso GPU mobili o grafiche integrate. Al contrario, la nuova serie Legion 7000K di Lenovo, ora disponibile in Cina, vanta case tower di dimensioni significative con potenti GPU Nvidia GeForce RTX serie 40 preinstallate.

Con una piattaforma MoDT, se si vuole cambiare la CPU, è necessario acquistare un nuovo bundle composto da scheda madre, CPU e dissipatore.

Le CPU mobili non sono socketate ma saldate alla scheda, quindi l'utente medio non sarà in grado di sostituire o aggiornare la CPU. Pertanto, è molto importante considerare attentamente questa specifica prima dell'acquisto.

Osservando da vicino i nuovi Legion 7000K già disponibili in Cina troviamo due modelli con potenti CPU Intel Raptor Lake Refresh mobili. L'opzione di fascia più alta dispone di un Core i9-14900HX, con 24 core/32 thread, velocità di clock fino a 5,8 GHz e 36MB di cache Smart. Questo chip ha un consumo base di 55W ma può raggiungere un massimo di 157W. Nei ranking di Geekbench nT, le performance di questa CPU si collocano tra il Core i9-13900 e il Ryzen 9 PRO 7945 delle CPU desktop.

Un'altra opzione CPU disponibile è il Core i7-14650HX. Si tratta di un chip con 16 core/24 thread, velocità di clock fino a 5,2 GHz e 30MB di cache Smart. Anche in questo caso, il TDP standard è di 55W, con la possibilità di raggiungere fino a 157W se la situazione richiede e se il sistema di raffreddamento lo consente.

Come in altre piattaforme MoDT, non è chiaro se il sistema di raffreddamento sia facile da cambiare o aggiornare, poiché gli attacchi potrebbero non essere gli stessi di un PC desktop. Lenovo indica che il suo dissipatore può gestire fino a 190W.

Per quanto riguarda la scheda grafica, si può scegliere tra le GPU Nvidia RTX 4060 / Ti, RTX 4070 Ti / Super. Come con un PC desktop tradizionale, gli utenti possono aggiornare la GPU in qualsiasi momento in futuro.

Infine, i nuovi sistemi Legion vengono forniti con 32GB di RAM DDR5-5600 dual-channel e 1TB di storage PCIe Gen4. Anche in questo caso, gli aggiornamenti non dovrebbero essere un problema in futuro grazie ai moduli SODIMM utilizzati per la RAM e ai due slot M.2 e due porte SATA disponibili per l'archiviazione.

La connettività è piuttosto vasta e include una USB 3.2 gen2 Type-C, numerose altre porte USB Type A, audio I/O, Ethernet 2.5G (Wi-Fi 6 incluso) e video DP. La GPU desktop offre anche tre porte DP e un'uscita HDMI 2.1a. L'I/O frontale comprende due porte USB 3.2 Gen1 Type-A e audio I/O. Il sistema è inoltre dotato di suono Nahimic 5.1 e alcune luci RGB.

Lenovo vende questi sistemi Legion 7000K in Cina a partire da circa 1.400€ (i7, RTX 4060), fino a circa 2.350€ (i9, RTX 4070 Ti Super). Se i prezzi in euro fossero davvero questi le soluzioni offerte da Lenovo sarebbero tutt'altro che convenienti se si considerano le limitazioni imposte dal sistema MoDT.