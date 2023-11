Lenovo ThinkPad X1 Fold, finalmente in Italia a partire da 4809 euro

Arriva finalmente sul mercato italiano il Lenovo ThinkPad X1 Fold, particolarissimo laptop con schermo pieghevole annunciato nel settembre 2022. Il prezzo? Ve lo diciamo subito, non vi piacerà: si parte da 4809€, davvero tantissimi, specialmente se considerate che negli Stati Uniti parte da 2499 dollari, quasi la metà.

Data la sua natura "fragile" sotto molti punti di vista, ThinkPad X1 Fold è stato sottoposto a rigorosi test condotti da utenti reali, che hanno migliorato l'esperienza d'uso finale: Lenovo è intervenuta sul comparto audio/video, sull'ergonomia nelle varie modalità di utilizzo e anche sull'usabilità del trackpoint, nonché sulla resistenza del dispositivo, che ora rispetta gli standard Mil-Spec. Computer Vision è stata potenziata in collaborazione con Intel sfruttando l'intelligenza artificiale, così che riesca a rilevare meglio la presenza e blocchi automaticamente il sistema quando ci si allontana.

A livello di specifiche tecniche, ThinkPad X1 Fold è dotato di uno schermo OLED da 16,3 pollici con una risoluzione di 2560 × 2024 pixel ed è configurabile fino a 32 GB di RAM LPDDR5 con uno spazio di archiviazione SSD fino a 1 TB, abbinati a un processore Intel Core i5-1230U. Completano la scheda tecnica connettività Wi-Fi 6E, batteria da 64Wh e fotocamera IR compatibile con Windows Hello. Tra gli accessori inclusi troviamo anche la Lenovo Precision Pen, mentre configurazioni di fascia più alta offrono l'opzione per la connettività 5G.

Lenovo ThinkPad X1 Fold è una macchina per pochi, non solo per il prezzo, ma anche per la sua natura: non sono molte le persone che possono davvero trarre vantaggio da un dispositivo pieghevole come questo. Se siete curiosi di scoprire altri dettagli e tutti i modelli disponibili, o se magari siete tra quei pochi che possono acquistarlo, trovate tutte le informazioni direttamente sul sito Lenovo.