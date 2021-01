Lenovo Yoga Slim 7i Pro, variante OLED annunciata al CES 2021

Gli annunci Lenovo in occasione del CES 2021 continuano con la presentazione di Yoga Slim 7i Pro nella variante con display OLED. I processori Intel Core di undicesima generazione, la GPU dedicata, la certificazione Intel Evo e il pannello OLED a 90Hz riusciranno a farvi innamorare?

Lenovo ha annunciato una nuova variante del suo laptop ultraleggero e portatile Yoga Slim 7i Pro, il quale può ora contare su un pannello prodotto da Samsung Display. Il pannello OLED da 14″ in formato 16:10, ottimo per la navigazione e la produttività, è disponibile con una risoluzione massima 2,8K (2880 x 1800 pixel) ed un refresh rate di 90Hz. Questo permette di godere in ogni istante di una maggiore fluidità del display, senza impattare troppo sulla durata della batteria raggiungendo framerate estremi.

Con una copertura della gamma colori DCI-P3 del 100%, Lenovo Yoga Slim 7i Pro è perfetto anche per chi ha necessità di accuratezza dei colori per il proprio lavoro creativo. Non mancano il supporto all’HDR e alla certificazione Dolby Vision per una qualità di visione dei contenuti multimediali superiore.

“Lenovo si impegna per migliorare continuamente l’esperienza dell’utente attraverso le più recenti innovazioni, con attenzione alla qualità e tecnologie smarter quali l’accensione istantanea quando si solleva la cover del laptop, il login hands-free o la modalità di raffreddamento intelligente” spiega Lenovo nel comunicato stampa. “Il dispositivo è progettato per rispondere agli standard Intel Evo, e Lenovo e Intel stanno già lavorando per certificare1 questo PC portatile con pannello OLED nel secondo trimestre del 2021, in attesa di ulteriori ottimizzazioni. Inoltre, è possibile utilizzare i microfoni integrati di questo Yoga per abilitare le funzionalità di Alexa“.

Tra le specifiche selezionabili per Lenovo Yoga Slim 7i Pro troviamo una CPU Intel Core di undicesima generazione, nome in codice Tiger Lake, dotata di iGPU Intel Iris Xe. Sono presenti anche dei modelli dotati di GPU dedicata Nvidia GeForce MX450 per chi ha necessità di più potenza grafica sotto al cofano.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro: specifiche tecniche variante OLED

CPU + iGPU Fino a Intel Core i7 11th Gen + Intel Iris Xe GPU discreta Fino a NVIDIA GeForce MX450 RAM Fino a 16GB Dimensioni e pannello 14” OLED (HDR, Dolby Vision) Refresh Rate 90Hz Spazio colore Fino a 100% DCI-P3 e 125% sRGB Storage Fino a 1TB PCIe SSD Audio Altoparlanti Harman e Dolby Atmos Webcam IR Camera (doppio microfono) Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi 6 / BT 5.0 Capacità batteria 61Wh Porte 2x USB Tipo-C (Intel Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, USB 4.0)

1x USB Tipo-A (USB 3.2 Gen 1)

1x Audio Combo Jack Dimensioni

W x D x H 31 x 22 x 1,78 cm Peso Fino a 1,45kg

Purtroppo Lenovo non ha ancora annunciato prezzi e disponibilità del nuovo ultrabook, appena avremo nuove notizie riguardanti il mercato italiano non mancheremo di tenervi aggiornati.