LG Gram con Intel EVO: STUPENDO e costa POCHISSIMO! (-29%)

Un notebook non solo potente e sottile, ma anche elegante: ecco come si presenta LG Gram, un modello che unisce questi elementi e che attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 29%. Basato sulla piattaforma Intel EVO, potete acquistarlo a soli 999,99€ invece di 1.399€, un prezzo di vendita inferiore rispetto al suo costo abituale.

LG Gram 14ZB90R, chi dovrebbe acquistarlo?

Se la mobilità e la potenza sono cruciali nel vostro quotidiano, LG Gram risponde a queste esigenze con stile e efficienza. Pesa solamente 999 grammi ed è costruito in lega di magnesio e Nano Carbon per assicurarvi un trasporto agevole senza sacrificare la solidità. Il suo processore Intel EVO i5-1340P e la RAM da 16GB garantiscono prestazioni ottimali per utenti che richiedono affidabilità e velocità di esecuzione. Dotato di un'autonomia fino a 16 ore, vi accompagnerà durante le giornate più impegnative senza il bisogno di ricaricarlo, andando così incontro anche a questa esigenza.

Questo LG Gram non trascura neanche la qualità del pannello, grazie al display Anti-Glare IPS dal rapporto 16:10, che protegge la vista e riproduce immagini e colori vividi, rendendolo ideale per la visione corretta delle foto e non solo. La sicurezza del PC passa attraverso funzioni avanzate di sblocco, come l'accesso biometrico e software di sicurezza proprietari. E con il suo set avanzato di connettività, tra cui Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6, vi permetterà di mantenervi sempre connessi e produttivi.

Queste caratteristiche rendono questo laptop consigliato non solo per i professionisti del settore IT, ma anche per chiunque cerchi un portatile affidabile, sicuro e all'avanguardia. La sottigliezza e il peso ridotto del dispositivo sono ulteriori punti di forza, posizionando LG Gram al vertice della sua categoria.

