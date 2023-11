ePrice: scopri le offerte della Grey Week! La migliore tecnologia a prezzi FOLLI!

Il Black Friday non è ancora finito per molti rivenditori, fra cui ePrice, che ha esteso la durata delle offerte di questa tornata promozionale con la Grey Week, un'intera settimana dedicata a sconti incredibili su tantissimi prodotti tech. Come suggerisce il nome stesso dell'iniziativa, però, avrà una durata di soli sette giorni, per cui avete tempo solo fino al 3 dicembre per effettuare i vostri acquisti approfittando dei super sconti di ePrice.

Grey Week ePrice, perché dovreste approfittarne?

Come già accennato, grazia alla Grey Week potrete finalmente acquistare i dispositivi di cui avete bisogno risparmiando davvero tanto. Potreste anche pensare di approfittare di queste incredibili offerte per portarvi avanti con i regali di Natale. Ad esempio, se state cercando un dispositivo che non abbia nulla da invidiare ai migliori notebook sul mercato, vi consigliamo l'ottimo HP Ultrabook 250 G9 con monitor da 15.6" Full HD. Sottile e leggero, è la soluzione ideale per chi lavora o studia in movimento. Grazie a questo potente notebook, infatti, potrete lavorare con efficienza ai vostri progetti sfruttando la potenza di un processore Intel, una memoria rapida e un ampio spazio di storage. Su ePrice lo trovate ad appena 579,00€ anziché 799,99€, grazie allo sconto del 28%.

Se invece siete alla ricerca di una buona smart TV e volete anche risparmiare, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla bellissima Sharp 40FG2EA con schermo da 40" Full HD. Questa Android TV con Assistente Google garantisce un’esperienza di visione assolutamente smart: infatti, potrete accedere rapidamente alle vostre piattaforme di intrattenimento preferite, come Prime Video e Netflix, controllare altri dispositivi smart della vostra casa e tanto altro, usando semplicemente la vostra voce. Con il suo design raffinato si colloca bene in qualsiasi tipo di arredamento, e grazie allo sconto del 37% può essere vostra a soli 255,06€ anziché 403,14€.

Questi sono solo due esempi dei tantissimi prodotti che trovate in offerta grazie alla Grey Week. Per una visione d'insieme più ampia, vi rimandiamo direttamente alla pagina ePrice dedicata all'iniziativa promozionale. Tuttavia, teniamo nuovamente a ricordarvi che queste offerte termineranno il 3 dicembre, per cui vi consigliamo vivamente di effettuare i vostri acquisti il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina ePrice dedicata alle offerte. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

