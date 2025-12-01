Siete alla ricerca di un notebook potente ma ultraleggero? LG gram AI 16Z90TL Copilot+ PC è disponibile su Amazon con uno sconto del 27%. Questo notebook da 16" con display 2.5K pesa solo 1,2 kg ed è equipaggiato con processore Intel Core Ultra 7 256V, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Il prezzo scende da 1.199,99€ a soli 879,99€, rendendo questo Copilot+ PC con intelligenza artificiale integrata un'occasione da non perdere per chi desidera prestazioni elevate e massima portabilità.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

LG gram AI, chi dovrebbe acquistarlo?

LG gram AI 16Z90TL è la scelta ideale per professionisti e creativi sempre in movimento che cercano un equilibrio perfetto tra potenza e portabilità. Con i suoi soli 1,2 kg di peso nonostante il generoso display da 16 pollici, questo Copilot+ PC vi accompagnerà ovunque senza affaticarvi. È perfetto per chi lavora in mobilità, partecipa a frequenti riunioni o si sposta tra ufficio e casa, grazie anche alla straordinaria batteria da 77Wh che garantisce un'intera giornata lavorativa senza ricaricare. Il processore Intel Core Ultra 7 256V con NPU AI integrata e 16GB di RAM vi permetterà di gestire multitasking intenso, editing foto e video, e applicazioni professionali senza compromessi.

Questo notebook è particolarmente consigliato a content creator, grafici e videomaker grazie al magnifico display 2.5K con copertura DCI-P3 al 99%, che restituisce colori vividi e realistici essenziali per il lavoro creativo. L'integrazione dell'intelligenza artificiale LG gram AI soddisfa le esigenze di chi cerca produttività aumentata, combinando AI on-device per privacy e funzionalità offline con AI cloud basata su GPT-4o per ricerche approfondite. La certificazione militare MIL-STD-810H vi garantisce inoltre la tranquillità di un dispositivo resistente, ideale per chi non vuole compromessi tra leggerezza e robustezza. Con uno sconto del 27%, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un ultraleggero premium senza svuotare il portafoglio.

LG gram AI 16Z90TL è un Copilot+ PC che unisce potenza e portabilità straordinarie. Con il processore Intel Core Ultra 7 256V, 16GB di RAM e 512GB SSD, vi offre prestazioni eccezionali per qualsiasi attività. Il suo display da 16 pollici 2.5K con color gamut DCI-P3 al 99% garantisce colori vividi e realistici, mentre l'intelligenza artificiale integrata LG gram AI combina funzionalità on-device e cloud per un'esperienza personalizzata e sicura. Nonostante lo schermo ampio, pesa solo 1,2 kg grazie al telaio in lega di magnesio certificato MIL-STD-810H, e la batteria da 77Wh vi accompagnerà per l'intera giornata lavorativa.

