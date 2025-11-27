Il LENOVO IdeaPad Slim 5 è ora disponibile su Mediaworld a un prezzo davvero interessante. Questo notebook da 16 pollici è equipaggiato con il potente processore Intel Core 7 240H, ben 24 GB di RAM e un SSD da 512 GB, caratteristiche che lo rendono perfetto sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Approfittate subito di questa occasione per averlo a 400€ in meno, procedendo con l'acquisto entro oggi 27 novembre tramite app e con MW Club.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

LENOVO IdeaPad Slim 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LENOVO IdeaPad Slim 5 rappresenta la scelta ideale per professionisti, studenti universitari e creator di contenuti che necessitano di prestazioni elevate in mobilità. Grazie al potente processore Intel Core 7 240H e agli eccezionali 24 GB di RAM, questo notebook vi permetterà di gestire senza difficoltà il multitasking più intenso, dall'editing fotografico e video al lavoro con fogli di calcolo complessi e presentazioni elaborate. Il generoso display da 16 pollici offre uno spazio di lavoro confortevole per lunghe sessioni produttive, mentre l'SSD da 512 GB garantisce avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti per tutte le vostre applicazioni professionali.

Questo dispositivo si rivolge particolarmente a chi cerca un equilibrio perfetto tra potenza e portabilità, senza dover scendere a compromessi sulle prestazioni. La configurazione con 24 GB di RAM lo rende particolarmente adatto per il lavoro con macchine virtuali, sviluppo software, rendering 3D leggero e utilizzo di software professionali come suite Adobe o AutoCAD. A 949 euro, vi assicura un investimento duraturo per affrontare le sfide lavorative e accademiche dei prossimi anni, con Windows 11 Home preinstallato per garantirvi la massima compatibilità e produttività fin dal primo avvio.

Il LENOVO IdeaPad Slim 5 è un notebook dalle prestazioni eccezionali, perfetto per lavoro e intrattenimento. Con il suo ampio display da 16 pollici, il potente processore Intel® Core 7 240H e ben 24 GB di RAM, vi garantisce multitasking fluido e velocità in ogni operazione. Lo spazio di archiviazione da 512 GB SSD assicura avvii rapidi e ampio spazio per i vostri file, mentre Windows 11 Home offre un'esperienza moderna e intuitiva.

