LG Gram con Intel Core di decima generazione, ecco disponibilità e prezzi

Sono stati finalmente ufficializzati i nuovi LG Gram, gli ultrabook super portabili di LG di cui vi avevamo descritto le specifiche lo scorso dicembre. I nuovi LG Gram sono stati mostrati all’IFA di Berlino e al CES di Las Vegas e finalmente ora conosciamo disponibilità e prezzi delle 4 versioni previste: il 17’’ costa 1850 dollari, il 15’’ 1300 dollari e il 14’’ 1200 dollari. Il modello 2 in 1, è invece acquistabile a 1600 dollari, ma la disponibilità sul suolo statunitense sembra ancora limitata.

LG ha principalmente aggiornato il comparto hardware integrando il supporto per il Wi-Fi 6 e Thunderbolt 3. Piccolo refresh anche per le CPU Intel, che passano alla decima generazione portando con loro anche la grafica integrata Intel Iris Plus. Secondo LG la nuova serie di device avrà il doppio della potenza grafica rispetto alle scorse versioni. Il tutto supportato da un banco saldato di RAM 8GB DDR4 con la possibilità di espanderla fino a 16GB, aggiungendo un secondo banco.

LG ha puntato, come di consueto negli ultrabook, su portabilità, display e batteria. I display vantano tutti e tre un pannello IPS che nel caso di 17 pollici arriva ad una risoluzione di 2560X1600 (con un rapporto 16:10 molto interessante dal lato produttività), mentre la versione da 14 e 15 pollici arrivano fino a 1920X1080 pixel con il classico ratio 16:9.

Altro cavallo di battaglia di questa lineup è il peso, la lega di magnesio e alluminio porta il 17 pollici a soli 1350g e lo rende il laptop da 17’’ più leggero al mondo, si scende poi a 1120g per il 15 pollici e addirittura a 999g nel 14 pollici.

Altro punto forte dei Gram è invece l’autonomia: con una batteria da 72Wh per il modello da 14″ e da 80Wh per quelli da 15″ e 17″, stando a quanto dichiarato da LG i nuovi Gram riescono a raggiungere fino a 17 ore di autonomia nel modello da 17″ e 18.5 ore in quelli da 14″ e 15″.

Dal lato connettività LG ha fatto un buon lavoro in questo caso, tutti i Gram dispongono di: connessione Ethernet, WiFi 6, Bluetooth 5.0, HDMI 1.4 full-size, 3 porte USB 3.1 Type-A (2 per il 15” e 14”), uscita jack cuffie, lettore microSD e un connettore USB Type-C che supporta il protocollo Thunderbolt 3.

Gli LG Gram sono computer portatili estremamente interessanti, ma non aspettatevi un PC con chissà quali prestazioni grafiche: sarà difficile giocare ad alti livelli o editare in modo pesante. Ricordiamoci che non hanno una scheda grafica dedicata e il sistema di raffreddamento è sorretto da una sola ventola quindi le frequenze difficilmente potranno restare in Turbo Boost per molto tempo. In compenso però sono ultrabook estremamente leggeri ottimi per lavorare in mobilità, con un SSD NVMe molto reattivo, uno schermo IPS di ottima qualità e un gran bel design, che è chiaramente davvero accattivante ed estremamente sottile. Senza scordare una batteria che vi porterà a fine giornata senza difficoltà.

Per il momento non abbiamo informazioni riguardo disponibilità e prezzi per il mercato italiano, ma visto l’arrivo lo scorso novembre dei modelli dotati di processore Intel Core di ottava generazione (qui il link per Amazon), siamo convinti che tra non molto LG porterà nel nostro paese anche i nuovi Gram.