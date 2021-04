LG Gram ufficiali in Italia, vi farete conquistare da questi ultrabook super leggeri?

Nonostante l’azienda coreana abbia deciso molto recentemente di abbandonare il mercato degli smartphone, sono davvero molti i settori in cui è ancora impegnata con un discreto successo. La nuova serie di laptop ultraleggeri LG Gram, annunciata al CES 2021 tenutosi a gennaio di quest’anno, arriva ufficialmente in Italia ed è già disponibile all’acquisto!

La gamma LG Gram ha sempre puntato a garantire ai propri utenti tutta la potenza e la flessibilità necessaria a portare a termine le attività della vita quotidiana, senza però mai rinunciare ad un’incredibile leggerezza e portabilità.

Per raggiungere gli obbiettivi di leggerezza di questi ultrabook, l’azienda coreana ha utilizzato nella realizzazione dello chassis una lega di magnesio. Il modello con il display dalla diagonale maggiore pesa al massimo 1,35kg mentre la versione più leggere scende addirittura sotto al singolo chilogrammo con un valore dichiarato di 999g.

La nuova generazione di LG Gram è disponibile con display in formato 16:10 dalla diagonale di 14″, 16″ e 17″ nelle colorazioni Obsidian Black, Quartz Silver e Snow White. La certificazione Intel EVO sottintende la presenza a bordo dei recenti chip Intel di undicesima generazione con GPU Iris Xe. Tra le opzioni possibili troviamo i chip Intel Core i7-1165G7 e Intel Core i5-1135G7.

Non manca una suite di connettività di ultima generazione che include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 (USB4) e USB 3.2 Gen 2 Tipo-C.

LG Gram 17 (2021) LG Gram 15 (2021) LG Gram 14 (2021) Display 17″ IPS 2560×1600 (16:10), DCI-P3 99% 16″ IPS 2560×1600 (16:10), DCI-P3 99% 14″ IPS 1920×1200 (16:10), DCI-P3 99% CPU Intel Core i7 1165G7 o Core i5-1135G7 Intel Core i5-1135G7 GPU Intel Iris Xe RAM 8GB/16GB LPDDR4x 4266MHz Memoria interna SSD PCI-e 512GB Connettività ed espansione Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, lettore MicroSD Batteria 80Wh 72Wh Dimensioni 380,2 x 260,1 x 17,8 mm 355,9 x 243,4 x 16,8 mm 313,4 x 215,2 x 16,8 mm Peso 1350g 1199g 999g Prezzo di partenza Verrà comunicato in un secondo momento 1799,00 euro 1399,00 euro

Le versioni con display da 14″ e 16″ sono già disponibili all’acquisto sul sito di LG mentre per la variante più grande si dovrà aspettare maggio, esattamente come per l’esclusiva colorazione Snow White con diagonale da 16″ che sarà disponibile solamente tramite lo shop ufficiale.