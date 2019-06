LG, ecco i nuovi monitor gaming da 1 ms con pannello IPS

Durante l'E3 LG ha presentato i suoi nuovi monitor gaming, dotati di pannello IPS, tempo di risposta di 1 ms e con frequenza d'aggiornamento di 144 Hz.

Durante l’E3 LG ha annunciato la nuova lineup di monitor LG UltraGear Nano IPS, la prima al mondo a offrire schermi con display IPS, tempo di risposta di 1 ms e frequenza d’aggiornamento di 144 Hz.

Finora caratteristiche di questo tipo erano ottenibile solamente utilizzando pannelli TN o VA, ma LG ci è riuscita sfruttando la tecnologia Nano IPS, che coniuga una riproduzione dei colori fedele, un tempo di risposta ridotto e una frequenza d’aggiornamento elevata.

I nuovi monitor di LG, viste anche le specifiche, sono chiaramente pensati per i videogiocatori, ma grazie al pannello IPS sono adatti anche a chi cerca una qualità dell’immagine di un certo livello. La linea LG UltraGear Nano IPS arriverà nel nostro paese durante il terzo trimestre 2019, a prezzi ancora da definire.

La nuova famiglia di prodotti include due monitor, uno da 38 pollici (38GL950G) e uno da 27 pollici (27GL850). Entrambi sono dotati come detto di pannello IPS, frequenza d’aggiornamento di 144 Hz (in grado di raggiungere i 175 Hz in overclock) e una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, equivalente al 135% dello spazio sRGB.

La connettività video è garantita da una porta DisplayPort e una HDMI (3 sul modello da 27 pollici), mentre per quanto riguarda la connessione di periferiche e chiavetta USB troviamo due porte USB 3.0.

Il modello da 38 pollici è curvo, con rapporto d’aspetto 21:9 e bordi sottili, ed è progettato per offrire ai giocatori un’esperienza il più immersiva possibile. Presente anche la tecnologia Sphere Lighting 2.0, che integra dei LED RGB sul retro del pannello.

La risoluzione è pari a 3840 x 1600 pixel, e non manca il supporto al G-Sync di Nvidia. Tra le altre specifiche troviamo una luminosità massima di 450 nit e la certificazione DisplayHDR 400.

Il modello più piccolo da 27 pollici offre invece un pannello flat con risoluzione 2560 x 1440 pixel, supporto a HDR10, 350 nit di luminosità massima e compatibilità con G-Sync. Qui sotto, per comodità, vi lasciamo una tabella con tutte le specifiche dei due nuovi LG UltraGear Nano IPS.