LG ha recentemente presentato il suo nuovo monitor curvo UltraGear da 49″ dual QHD, con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e una risoluzione di 5.129×1.440 pixel. Attualmente, la prenotazione del dispositivo permette di ricevere gratuitamente un UltraGear Gaming Pad del valore di 199,99 dollari, ma l’offerta è valida solo fino al prossimo 2 aprile.

Il monitor LG UltraGear 49GR85DC-B offre un rapporto d’aspetto ultra-wide 32:9, ideale per i giocatori e gli utenti esigenti che richiedono un ampio spazio di visualizzazione per migliorare l’esperienza di gioco e il multitasking, mentre la gamma cromatica copre il 95% dello spazio colore DCI-P3 (CIE1976).

Tra le funzionalità del nuovo LG UltraGear troviamo le modalità Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by -Picture (PbP), che permettono di visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da più sorgenti. Il monitor offre inoltre diverse modalità dedicate ai videogiocatori, come vari preset dedicati a diverse tipologie di gioco, la funzionalità Black Stabilizer, il contatore degli FPS e altro ancora.

Photo Credit: LG

Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 1000, garantendo livelli di luminosità, contrasto e colore di alto livello per un’esperienza immersiva. Il tempo di risposta Gray-to-Gray (GtG) è di un solo ms, riducendo significativamente le immagini fantasma e le sfocature sullo schermo. Inoltre, il monitor è compatibile con AMD FreeSync Premium Pro, assicurando una fluidità di gioco notevole e senza interruzioni.

Dal punto di vista del design, LG UltraGear 49GR85DC-B presenta una retroilluminazione esagonale a LED e un display senza bordi. Inoltre, gli utenti possono regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione del monitor secondo le loro esigenze personali.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, entrambe in grado di supportare una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz. LG ha incluso anche un jack per cuffie e la tecnologia DTS Headphone: X per offrire un’esperienza audio 3D. Il prezzo di preordine del nuovo monitor curvo LG UltraGear 49GR85DC-B è fissato a 1.299,99 dollari, mentre le spedizioni partiranno il 3 aprile 2023.