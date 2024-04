SPETTACOLARE monitor curvo Samsung Odyssey G9 da 49" in sconto su Amazon!

Sono iniziate ieri le offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è lo spettacolare Samsung Odyssey G9, un monitor gaming curvo da 49" che offre una risoluzione impressionante di 5120x1440 (Dual QHD), un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ideale per esperienze di gioco fluide e immersive. Originariamente proposto a 1.192,65€, ora è disponibile a soli 999€, consentendo di risparmiare il 16%!

Samsung Odyssey G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G9 si rivela l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità: con il suo ampio schermo da 49 pollici, dotato di una curvatura da 1000R che imita la curvatura dell'occhio umano, e una risoluzione Dual QHD (5120x1440), questo monitor è particolarmente adatto a coloro che desiderano immergersi nei loro giochi preferiti con immagini nitide e dettagliate. La compatibilità sia con la tecnologia Nvidia G-Sync che con AMD FreeSync Premium Pro garantisce poi un gameplay fluido, eliminando il problema del tearing e dello stuttering.

Questo modello soddisfa anche le esigenze degli utenti interessati alla creazione di contenuti e alla produttività, grazie al suo formato ultra-wide 32:9 che permette di avere l'effetto di due monitor QHD affiancati senza interruzioni. Inoltre, grazie ad un refresh rate impressionante di 240 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms, il monitor è in grado di offrire non solo eccellenza nel gaming, ma anche nell'editing video e nelle applicazioni professionali che richiedono una grande fedeltà visiva.

Insomma, il Samsung Odyssey G9 rappresenta un'ottima opportunità per gli appassionati di gaming che cercano un monitor di altissima qualità a un prezzo vantaggioso: con le sue caratteristiche tecniche avanzate e il design curvo immersivo, vi offrirà un'esperienza di gioco senza precedenti e, visto lo sconto odierno, è il momento perfetto per acquistarlo!

