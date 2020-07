LG UltraGear 27GN950, il nuovo display IPS 4K HDR a 144Hz pensato per i gamer

LG ha presentato una versione rinnovata del suo monitor UltraGear dedicato ai gamer, dotato di alto refresh rate e con un’alta accuratezza dei colori, portandolo alla risoluzione 4K e migliorando le caratteristiche fondamentali.

Il pannello Nano IPS da 27″ di LG UltraGear 27GN950 supporta la visualizzazione di 1,70 miliardi di colori, coprendo il 98% della gamma DCI-P3, ad una luminosità di 400cd/m² ed è in grado di raggiungere una luminosità di picco di 600cd/m² permettendo la visualizzazione di contenuti secondo la certificazione VESA DisplayHDR 600. Gli angoli di visione quasi assoluti (178° sia in orizzontale che in verticale), il contrasto di 1000:1, la risoluzione 4K UHD ed il refresh rate di 144Hz vanno a completare la lista di ottime specifiche tecniche di questo nuovo display realizzato dal colosso coreano.

Grazie al supporto alla tecnologia VESA DSC (Display Stream Compression), l’LG 27GN950 supporta la riproduzione di immagini 4K a 144Hz con profondità di colore a 10 bit utilizzando un singolo cavo DisplayPort. Come se non bastasse, è presente la tecnologia di frequenza di aggiornamento variabile AMD FreeSync Premium Pro (certificato da Nvidia come Compatibile G-Sync), notizia che farà di certo felici i gamer interessati all’acquisto.

Il display possiede le funzioni software proprietarie di LG quali Sphere Lighting, una funzione di illuminazione che cambia l’illuminazione RGB in base alla musica di sottofondo e agli effetti sonori, DAS mode che riduce al minimo il ritardo del segnale video e black stabilizer che migliora la visibilità delle scene scure.

Sul retro del monitor sono presenti una singola DisplayPort, due ingressi HDMI, un’uscita audio per le cuffie e un hub USB 3.0 con due porte Tipo-A.

“Il nostro nuovo monitor da gioco offre le prestazioni senza pari che i consumatori si aspettano da LG UltraGear“, ha dichiarato Jang Ik-hwan, senior vice president e capo della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Company. “I monitor UltraGear continueranno a spingere i confini della tecnologia dei monitor, sfruttando la nostra avanzata tecnologia di visualizzazione IPS 1ms GTG per portare il gaming a livelli ancora più elevati“.

Il monitor dispone di uno stand che supporta l’inclinazione da -5° a +15°, può essere regolato in altezza di 110mm e può essere sostituito da un qualsiasi altro supporto VESA 100 x 100 mm. Nel complesso l’LG UltraGear 27GN950 misura 609 x 461 (max 571) x 291 mm e pesa 7,7kg.

Non abbiamo ancora notizie riguardo la disponibilità e il prezzo nel nostro Paese di questo nuovo monitor dedicato ai videogiocatori più esigenti, tuttavia è già acquistabile sul suolo americano per 799 dollari.