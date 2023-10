L'IA di Windows 11 fa la riunioni al posto vostro

Copilot, l’assistente IA integrato in Microsoft 365 e Windows 11, è in grado di riassumere le riunioni che vengono effettuate su Microsoft Teams, in pratica sostituendovi nel caso in cui non riusciste a partecipare.

Basato sulla stessa tecnologia di ChatGPT, Copilot punta ad aiutare gli utenti a velocizzare e semplificare le proprie attività, rispondendo a domande, creando documenti e aiutandovi nella scrittura delle email, nonché a identificare i punti chiave di una lunga discussione.

Abbiamo già parlato in passato della sua utilità in questi ambiti, ma la vera “svolta” è la sua capacità di sostituirvi nelle riunioni, senza che vi perdiate nulla: Copilot è in grado di riconoscere i diversi temi trattati e riassumerli separatamente, inoltre se richiesto può riassumere quanto detto da una sola persona.

La funzione più interessante (e forse sorprendente) è però legata a eventuali punti di vista differenti: in questo caso, l’intelligenza artificiale crea una tabella con i pro e i contro di ognuno dei punti discussi, una bella comodità considerando che per tutte queste operazioni impiega solo pochi secondi.

Ciò che non fa è dare giudizi sui partecipanti a queste riunioni: Microsoft lo ha programmato in modo da non rispondere a domande come “chi è stato l’oratore migliore”. Una scelta che condividiamo.

Questa particolare funziona di Copilot è tanto utile quanto pericolosa: le persone potrebbero decidere di risparmiare tempo e non partecipare più ai meeting, considerando che un’IA può farlo per loro. In un certo senso, Copilot è perfino migliore: non può porre domande direttamente, ma non si distrae, non ha cali di attenzione e non corre il rischio di farsi sfuggire informazioni importanti, tutte cose che capitano alle persone, specialmente nelle riunioni più lunghe e impegnative.

Qualcuno è convinto che Copilot sostituirà alcuni lavoratori, ma se mai succederà, non sarà certo nel breve periodo. Per quanto potente, l’intelligenza artificiale di Microsoft ha ancora parecchia strada da fare, soprattutto considerando che non interpreta ancora correttamente alcuni comandi.