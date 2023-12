L'IA di Windows fixerà da sola i bug, speriamo non faccia danni

Windows Copilot di Microsoft sta facendo faville con le sue attuali funzionalità, ma si vocifera di un aggiornamento rivoluzionario all'orizzonte. Sembra che il gigante tecnologico si stia preparando a rimodellare l'esperienza di Windows 11 con una versione potenziata della sua intelligenza artificiale.

Nella prossima versione, Windows Copilot dovrebbe assumere il nuovo ruolo di risolutore proattivo dei problemi. Immaginate uno scenario in cui il vostro sistema o le vostre applicazioni incontrano problemi mentre siete lontani dal PC. Invece di bombardare l'utente con messaggi di errore, Copilot si propone di risolvere discretamente i problemi dietro le quinte.

Ad esempio, se un'applicazione fatica a connettersi al Wi-Fi, l'intelligenza artificiale può modificare autonomamente le impostazioni di rete o lanciare una diagnostica per risolvere il problema. Questo spostamento verso le capacità di auto-riparazione è destinato a ridefinire le interazioni degli utenti con Windows 11.

Dell, uno dei principali operatori del settore dei PC, prevede che la prossima iterazione dell'intelligenza artificiale di Windows 11 vada oltre la risoluzione dei problemi. Secondo le intuizioni di Dell, Copilot potrebbe regolare dinamicamente le impostazioni in base alla posizione e all'ambiente circostante, aggiungendo un livello di consapevolezza contestuale al sistema operativo.

In uno scenario ipotetico descritto da Dell, quando ci si connette a una rete pubblica, Copilot riconosce l'impostazione. Può suggerire di migliorare le impostazioni di sicurezza per le connessioni Wi-Fi pubbliche, ottimizzare le impostazioni termiche e attivare la modalità di risparmio della batteria, assicurando prestazioni ottimali del dispositivo e una maggiore durata della batteria.

Il concetto si spinge oltre, consentendo agli utenti di interagire con Copilot utilizzando i comandi vocali. Dalla regolazione della luminosità del trackpad all'ottimizzazione delle prestazioni del PC per attività ad alta intensità di risorse come l'editing video, Copilot è concepito per rispondere senza problemi alle richieste dell'utente.

Sebbene sia essenziale notare che le GIF condivise da Dell sono concettuali, esse forniscono un'idea del potenziale futuro di Windows 11. Le discussioni con i partner del settore PC hanno influenzato questi concept e si sta diffondendo la convinzione che Copilot potrebbe essere al centro della scena nel 2024.

Le indiscrezioni suggeriscono un aggiornamento possibilmente in concomitanza con il rilascio di Windows Hudson Valley o di Windows 12. La nuova leadership di Microsoft nella divisione Windows sembra impegnata a integrare le funzionalità AI nell'intero ecosistema Windows, dalla barra delle applicazioni e dal desktop al menu Start.