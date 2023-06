LIAN LI ha presentato un’ampia gamma di nuovi prodotti al Computex 2023, tra cui nuovi case, ventole e soluzioni di raffreddamento.

Uno dei nuovi case più interessanti di LIAN LI è l’O11D EVO XL. Questo case di grandi dimensioni è stato progettato per le costruzioni di fascia alta e presenta una serie di caratteristiche innovative, come un pannello laterale rimovibile, un design “senza attrezzi” e un hub per ventole integrato. L’O11D EVO XL ha una larghezza di 574 mm, una profondità di 423 mm e un’altezza di 230 mm, che lo rendono uno dei case più grandi sul mercato. Può ospitare schede madri E-ATX, fino a 13 unità di archiviazione e un radiatore da 420 mm nella parte anteriore o superiore.

Un altro nuovo case di LIAN LI è l’O11D EVO RGB. Questo case è simile all’O11D EVO, ma è dotato di illuminazione RGB sul pannello frontale e sui pannelli laterali. L’O11D EVO RGB è largo 574 mm, profondo 423 mm e alto 210 mm.

LIAN LI ha anche presentato una nuova linea di ventole chiamata UNI FAN AL120. Queste ventole sono progettate per essere utilizzate con il nuovo software L-Connect 3 di LIAN LI, che consente agli utenti di controllare la velocità della ventola, l’illuminazione RGB e altre impostazioni. Le UNI FAN AL120 hanno un diametro di 120 mm e sono dotate di 9 LED RGB indirizzabili. Hanno una velocità massima di 2.000 giri al minuto e un livello di rumore massimo di 28 dBA.

Oltre a nuovi case e ventole, LIAN LI ha presentato anche una nuova linea di soluzioni di raffreddamento chiamata Galahad II AIO. Questi AIO sono progettati per essere silenziosi ed efficienti e sono disponibili in una varietà di dimensioni per adattarsi a diversi modelli. I Galahad II AIO sono disponibili nelle dimensioni di 240 mm, 280 mm e 360 mm. Dispongono di una pompa da 2700 RPM e di un radiatore in alluminio.

La lineup del Computex 2023 di LIAN LI ha rappresentato un’ottima vetrina per l’azienda e ha dimostrato che LIAN LI è impegnata a fornire componenti per PC di alta qualità per giocatori e appassionati.

Tra le novità di LIAN LI, è molto interessante il DK-07: un case unico con un design di installazione dall’alto verso il basso. È realizzato in alluminio e vetro temperato e misura 450 mm di larghezza, 220 mm di profondità e 480 mm di altezza. Può ospitare schede madri E-ATX, ATX e Micro-ATX e fino a 10 unità di archiviazione. Il DK-07 è raffreddato da un radiatore da 240 mm nella parte anteriore e da un radiatore da 120 mm nella parte posteriore. È inoltre dotato di un hub per ventole integrato che può controllare fino a sei ventole. Il DK-07 è disponibile da subito al prezzo di 299 dollari.