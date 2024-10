L'Intel Core Ultra 9 285K è pronto al debutto: primo nella classifica di PassMark

Manca ormai pochissimo all'annuncio ufficiale della nuova gamma di processori desktop Intel Arrow Lake, previsto (stando come sempre alle indiscrezioni) per il prossimo 10 ottobre.

Nelle scorse ore sono comparse in rete nuove informazioni sul top di gamma della nuova lineup, il Core Ultra 9 285K, apparso nella classifica di PassMark. Il chip sembra promettere bene, almeno per quanto riguarda le prestazioni in single core, dove ha superato il Core i9-14900KS e si è posizionato in prima posizione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il nuovo chip ha totalizzato 5268 punti nel test ed è, per la precisione, l'8% più veloce del Core i9-14900KS e l'11% più veloce del Core i9-14900K. Lo scenario sembra però profondamente diverso in multi core, devo a causa dell'assenza dell'HyperThreading potremmo assistere a un calo importante delle performance, che secondo le voci potrebbero scendere anche del 20%.

I benchmark trapelati non offrono alcuna nuova informazioni sugli altri modelli che dovrebbero essere annunciati da Intel, ovvero il Core Ultra 7 265K e il Core Ultra 5 245K, ma permettono di confrontare il nuovo top di gamma con il Ryzen 9 9950X, attuale CPU ammiraglia della lineup AMD. Il Core Ultra 9 è l'11% più veloce del suo concorrente diretto, un dato che fa ben sperare per i fan del Team Blue.

Arrow Lake non punta a migliorare solo le prestazioni: Intel ha lavorato moltissimo anche sull'efficienza energetica, che giocherà un ruolo fondamentale anche sulla nuova gamma di CPU desktop. Sarà interessante valutare anche questo aspetto per avere un quadro completo, ma per poter fare tutte le valutazioni del caso, dovremo aspettare di avere i processori tra le mani per eseguire tutti i benchmark del caso.