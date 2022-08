Come ogni mese, Valve ha distribuito il suo classico sondaggio inerente all’hardware e software posseduto dagli utenti di Steam, il quale permette di avere alcune indicazioni relative a quali processori, schede video e/o sistemi operativi siano più utilizzati dai videogiocatori. Ovviamente, i risultati sono puramente indicativi, in quanto le risposte vengono fornite su base volontaria e non comprendono, di conseguenza, l’intera platea di utenza di Steam.

Come riportato anche dai colleghi di Phoronix, sembra che Linux stia diventando sempre più diffuso (sebbene rimanga ancora “di nicchia”), sicuramente grazie anche al lancio della recente “console portatile” Steam Deck basata su SteamOS, a sua volta versione customizzata della distribuzione Debian. Infatti, a luglio 2022 l’OS open source per eccellenza ha raggiunto l’1.25% della quota totale, con un aumento dello 0.05% rispetto al mese precedente (1.18%).

Photo Credit: Phoronix/Steam

Per il resto, Windows rimane il sistema operativo più popolare, con il suo 97,03%, mentre macOS si ferma all’1,74%. Si tratta di un ottimo segnale per Linux, che ha visto un lento, ma costante, aumento nel corso degli ultimi mesi. Per fare un confronto, a luglio 2021 la sua quota era dell’1%.

Per quanto riguarda i processori, le CPU AMD sono risultate quelle più utilizzate, rimanendo all’interno dell’ambito Linux, rispetto a quelle Intel. Sebbene la differenza sia piuttosto modesta, l’azienda di Sunnyvale è riuscita a spuntarla su quella di Santa Clara con il suo 50,99% (rispetto al 49,01% della rivale). Probabilmente, anche in questo caso una mano è stata data da Steam Deck, che utilizza una APU AMD. Invece, passando a Windows, Intel continua a rimanere in testa con il suo 66%, mentre AMD si deve accontentare di un buon 33%.

Nel caso foste interessati, trovate tutti i risultati in formato integrale al seguente indirizzo.