Lisa Su, CEO di AMD, premiata con il Robert Noyce Award

Questa settimana la dottoressa Lisa Su, amministratore delegato di AMD, ha ricevuto il premio Robert N. Noyce, uno dei più prestigiosi nel mondo, in riconoscimento dei suoi risultati nel settore dei semiconduttori.

Il premio Robert Noyce è stato creato nel 1990 dal consiglio di amministrazione della SIA per onorare la memoria di Robert Noyce (scomparso all’inizio di quell’anno), persona che ha co-fondato Fairchild Semiconductor nel 1957, Intel nel 1968 e la Semiconductor Industry Association nel 1977.

Lisa Su è il trentesimo dirigente del settore a ricevere il premio Robert Noyce ed il secondo CEO di AMD dopo Jerry Sanders nel 1998. Nel corso degli anni, quattro dirigenti Intel, tre IBM, tre Texas Instruments, due Applied Materials e due Micron hanno ricevuto il premio, mentre funzionari di altre società lo hanno avuto solo una volta.

«È un enorme onore ricevere il premio Noyce ed entrare a far parte di una illustre serie di persone importanti, molte delle quali ho la fortuna di annoverare come mentori, modelli, colleghi e amici» – ha affermato Su – «Non vedo l’ora di continuare a spingere il limite di ciò che possiamo realizzare nel settore dei semiconduttori, ormai diventato così fondamentale per ogni aspetto della nostra vita».

La dottoressa Su è entrata a far parte di AMD nel 2012 ed è presidente e CEO di AMD dall’ottobre 2014. Durante il suo incarico, Lisa Su ha cambiato in modo significativo il modo in cui l’azienda opera ed è riuscita a lanciare una serie di famiglie di CPU e microarchitetture che hanno permesso alla compagnia di avere una rapida crescita. Il risultato più recente della dottoressa Su è l’accordo per acquisire Xilinx e trasformare AMD in un gigante del settore con un portafoglio di CPU, GPU e FPGA.

Prima di AMD, la dottoressa Su ha ricoperto diversi ruoli di alto livello presso Freescale Semiconductor, IBM e Texas Instruments.