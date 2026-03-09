Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Logitech Brio 100 Full HD, la webcam ideale per riunioni e streaming. Dotata di risoluzione 1080p, bilanciamento automatico dell'illuminazione RightLight, microfono integrato e copriobiettivo per la privacy, è compatibile con Microsoft Teams, Zoom e Google Meet. Oggi la trovate a soli 32,99€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale di 49,99€.

Logitech Brio 100, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Brio 100 Full HD è la scelta ideale per chi lavora da remoto, studenti universitari e professionisti che partecipano frequentemente a videochiamate su piattaforme come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet. Con un prezzo scontato del 34%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca una soluzione plug-and-play senza complicazioni tecniche, semplicemente collegando la webcam via USB-A.

Questa webcam soddisfa l'esigenza di apparire al meglio in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia RightLight, che migliora la luminosità fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti. Il microfono integrato garantisce un audio chiaro, mentre il copriobiettivo assicura la privacy totale quando non si è in chiamata. Realizzata con plastica riciclata, è anche una scelta consapevole per chi tiene all'ambiente. A soli 32,99€, è perfetta per chi vuole qualità senza spendere molto.

La Logitech Brio 100 è una webcam Full HD 1080p con tecnologia RightLight per il bilanciamento automatico della luce, microfono integrato, copriobiettivo per la privacy e connessione USB-A plug-and-play, compatibile con Teams, Zoom e Meet.

