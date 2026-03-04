Su Amazon è disponibile il monitor curvo MSI Modern MD342CQP da 34" UWQHD con pannello VA a risoluzione 3440x1440, curvatura 1500R e un'ampia gamma colori (95% DCI-P3, 119% sRGB). Dotato di KVM, PIP/PBP, altoparlanti integrati da 3W e connettività completa con USB-C 98W PD, HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a. Attualmente in offerta a soli 269,00€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo originale di 299,00€.

Monitor curvo MSI 34", chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Modern MD342CQP è pensato per chi trascorre molte ore davanti al monitor e cerca un equilibrio tra produttività elevata e comfort visivo. È la scelta ideale per professionisti creativi, designer e videomaker che necessitano di una riproduzione cromatica precisa, grazie alla copertura del 92% Adobe RGB e 95% DCI-P3. Anche i lavoratori in smart working apprezzeranno le funzionalità KVM e PIP/PBP, che consentono di gestire più dispositivi contemporaneamente da un'unica postazione, aumentando sensibilmente l'efficienza.

Con la sua curvatura 1500R da 34 pollici e risoluzione UWQHD, questo monitor soddisfa l'esigenza di uno spazio di lavoro ampio e immersivo, riducendo la necessità di monitor multipli. Le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker certificate TÜV Rheinland lo rendono adatto a chi soffre di affaticamento visivo durante sessioni prolungate. La connettività completa con USB-C da 98W, HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a, unita agli altoparlanti integrati, ne fa una soluzione all-in-one a 269€, con uno sconto del 10% sul prezzo originale.

MSI Modern MD342CQP è un monitor curvo 34" UWQHD con pannello VA a risoluzione 3440x1440 e curvatura 1500R. Offre ampia copertura colore, tecnologie anti-affaticamento visivo certificate TÜV, KVM integrato, altoparlanti da 3W e connettività completa con USB-C 98W, HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a.

Vedi offerta su Amazon