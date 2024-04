Logitech G G502 X: uno dei migliori mouse gaming cablati in super offerta! (-23%)

Il Logitech G G502 X, dotato della rivoluzionaria tecnologia degli switch LIGHTFORCE per una velocità e affidabilità senza precedenti, insieme al sensore per gaming HERO 25K che garantisce una precisione estrema, rientra nei migliori mouse gaming cablati sul mercato. La bella notizia? Attualmente è in offerta su Amazon a soli 72,75€, per uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 94,99€!

Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G502 X è consigliato soprattutto agli appassionati di giochi che richiedono precisione millimetrica e reattività istantanea come gli sparatutto grazie alla tecnologia LIGHTFORCE che combina il meglio degli switch ottici e meccanici per garantire affidabilità e velocità senza precedenti. Inoltre, con il sensore per gaming HERO 25K offre prestazioni elevate e una precisione estrema, fondamentale per chi gioca a livelli competitivi o professionali.

La personalizzazione è poi un altro dei punti di forza di Logitech G G502 X. Con il tasto DPI Shift riprogettato, permette una personalizzazione dettagliata in base alle preferenze del giocatore, migliorando l'esperienza di gioco e l'ergonomia d'uso. La sua rotella di scorrimento a doppia modalità consente inoltre una navigazione fluida o precisa a seconda delle necessità.

Insomma, il Logitech G G502 X rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un mouse ad alte prestazioni con una personalizzazione avanzata e un'alta precisione. Grazie alla sua tecnologia di switch LIGHTFORCE e al sensore HERO 25K, offre una risposta e una velocità eccezionali. Lo sconto attuale, dunque, lo rende il momento perfetto per aggiungere questo mouse al vostro set-up!

Vedi offerta su Amazon