Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless di livello professionale, questa è l'occasione che fa per voi! Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è ora disponibile su Amazon a 94,00€ invece di 179,00€. Progettato insieme ai migliori professionisti degli e-sport, questo mouse ultraleggero da soli 60g offre un sensore HERO 2 fino a 44.000 DPI e un polling rate fino a 8 kHz per una reattività assoluta. Approfittate subito di questo sconto del 48% per portarvi a casa un mouse da gaming pro-grade a soli 94,00€!

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di e-sport che cercano prestazioni di livello professionale senza compromessi. Questo mouse wireless è particolarmente consigliato a chi predilige un'impugnatura destra e necessita di precisione chirurgica nei giochi FPS, MOBA e battle royale. Grazie al suo peso ridotto di soli 60 grammi e al sensore HERO 2 da 44.000 DPI, soddisfa le esigenze dei giocatori che richiedono movimenti rapidi e tracking millimetrico, offrendo un vantaggio competitivo tangibile durante le sessioni di gioco più intense.

Se cercate un dispositivo che coniughi tecnologia wireless LIGHTSPEED con polling rate fino a 8 kHz e un'autonomia eccezionale fino a 95 ore, questo prodotto fa al caso vostro. Il design asimmetrico con 5 pulsanti programmabili si rivolge a chi desidera personalizzare completamente la propria esperienza di gioco, mentre i piedini in PTFE garantiscono una scorrevolezza ottimale su qualsiasi superficie. Con uno sconto del 48% che porta il prezzo da 179€ a soli 94€, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole equipaggiarsi con lo stesso hardware utilizzato dai migliori professionisti degli e-sport mondiali.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è un mouse da gaming wireless progettato per i giocatori professionisti che cercano prestazioni al vertice. Con un peso di soli 60 grammi, design ergonomico asimmetrico per destrimani e sensore HERO 2 da 44.000 DPI, vi garantisce precisione millimetrica e movimenti fluidi grazie ai piedini in PTFE.

Vedi offerta su Amazon