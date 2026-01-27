Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 36%. Questo mouse gaming wireless di livello professionale, utilizzato dai migliori giocatori di esport, offre il sensore HERO 2 con precisione fino a 44.000 DPI e un peso di soli 60 grammi. Al prezzo di 86,29€ invece di 134,99€, vi porterete a casa un mouse con switch LIGHTFORCE ottico-meccanici, batteria fino a 95 ore e connessione wireless LIGHTSPEED ultra-affidabile.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di esports che cercano prestazioni ai massimi livelli. Con il suo peso di soli 60 grammi e il sensore HERO 2 da 44.000 DPI, questo mouse soddisfa le esigenze di chi richiede precisione millimetrica e velocità di risposta fulminea nei titoli competitivi come FPS e MOBA. Gli switch ibridi LIGHTFORCE garantiscono clic tattili e affidabili, perfetti per chi partecipa a tornei o sessioni di gaming prolungate dove ogni millisecondo conta.

Questo mouse si rivolge anche ai content creator e ai giocatori che valorizzano l'ergonomia e l'autonomia: le 88 ore di batteria e la ricarica USB-C vi permetteranno di giocare senza interruzioni, mentre la connessione wireless LIGHTSPEED elimina completamente il lag. Se cercate un dispositivo professionale sviluppato in collaborazione con i migliori pro-player del mondo, e apprezzate il design elegante nella colorazione rossa esclusiva, questo mouse rappresenta un investimento eccellente per portare le vostre prestazioni al livello successivo, specialmente con lo sconto del 36% che lo rende molto più accessibile.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è un mouse gaming wireless ultraleggero di soli 60 grammi, progettato per i professionisti degli esports. Dotato del sensore HERO 2 fino a 44.000 DPI e velocità di tracking superiore a 888 IPS, garantisce precisione assoluta. Gli switch ibridi LIGHTFORCE combinano velocità ottica e feedback meccanico.

