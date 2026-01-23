Il sensore Yale per porte e finestre da esterni AL-EDC-1A-G è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante di 40,03€ invece di 64,99€. Questo dispositivo resistente alle intemperie vi permette di monitorare porte, finestre, garage e capannoni ricevendo notifiche istantanee sul vostro smartphone. Grazie alla tecnologia Yale Horizon+ offre una copertura fino a 1 km con il 38% di sconto, garantendo la massima protezione perimetrale della vostra proprietà in ogni condizione meteo.

Sensore Yale per esterni, chi dovrebbe acquistarlo?

Il sensore per esterni Yale AL-EDC-1A-G è la soluzione ideale per chi possiede proprietà estese, come ville con giardino, garage distaccati, capannoni o annessi. Se avete la necessità di monitorare accessi esterni situati anche a distanza dall'abitazione principale, questo dispositivo fa al caso vostro: grazie alla tecnologia Yale Horizon+ offre infatti una copertura eccezionale fino a 1 km. È perfetto per chi desidera rafforzare la sicurezza perimetrale della propria casa senza dover installare sistemi cablati complessi, ricevendo notifiche istantanee sullo smartphone ogni volta che cancelli, porte del garage o finestre di edifici esterni vengono aperti o chiusi.

Questo sensore si rivela particolarmente prezioso per chi cerca tranquillità anche a distanza: potrete verificare in tempo reale, ovunque vi troviate, se avete dimenticato aperto il capanno degli attrezzi o il garage. La certificazione IP55 resistente alle intemperie lo rende affidabile durante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. È consigliato a proprietari di seconde case, aziende agricole o chiunque abbia strutture esterne da proteggere, permettendovi di prevenire intrusioni e ricevere allert immediati su ogni accesso non autorizzato al vostro perimetro di sicurezza.

