Scoprite il TP-Link Mercusys MR30G, il router dual band AC1200 che porta la vostra connessione a un livello superiore. Disponibile su Amazon a 18,99€, questo dispositivo vi garantisce velocità fino a 1,2 Gbps grazie alle sue 4 antenne ad alto guadagno. Con porte Gigabit, tecnologia MU-MIMO e funzioni avanzate come Parental Control e supporto IPTV, questo router è ora in offerta con uno sconto del 24%, perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi.

Mercusys MR30G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Mercusys MR30G è la soluzione ideale per chi cerca un router wireless performante senza spendere una fortuna. Vi consigliamo questo prodotto se disponete già di un modem funzionante e desiderate potenziare la vostra rete domestica con velocità fino a 1.2 Gbps grazie alla tecnologia Dual Band AC1200. È perfetto per famiglie numerose o per chi lavora da casa, poiché la tecnologia MU-MIMO permette di connettere simultaneamente più dispositivi senza compromettere le prestazioni. Le 4 antenne esterne a 5dBi con Beamforming garantiscono una copertura WiFi stabile anche negli angoli più remoti della casa, eliminando le fastidiose zone morte che vi impediscono di navigare comodamente ovunque vi troviate.

Questo router soddisfa pienamente le esigenze di chi necessita di porte Gigabit complete per sfruttare al massimo connessioni internet ad alta velocità, risultando particolarmente indicato per lo streaming in 4K, il gaming online e i trasferimenti di file pesanti. Se siete appassionati di contenuti IPTV, apprezzerete il supporto dedicato con funzioni avanzate. Le funzionalità di Parental Control e Rete Ospiti lo rendono perfetto per genitori attenti alla sicurezza online dei propri figli, mentre il supporto IPv6 vi garantisce compatibilità con le reti di nuova generazione. L'installazione semplificata e la presenza del tasto WPS vi permetteranno di configurare la rete in pochi minuti, anche senza competenze tecniche avanzate.

Il TP-Link Mercusys MR30G è un router dual band AC1200 che offre velocità combinate fino a 1.2 Gbps, con 867 Mbps sulla banda 5 GHz e 300 Mbps sulla banda 2.4 GHz. Dotato di 4 antenne esterne da 5dBi e tecnologia Beamforming, garantisce una copertura WiFi ampia e stabile in tutta la casa. Le porte Gigabit assicurano trasferimenti dati rapidi, mentre la tecnologia MU-MIMO permette connessioni simultanee efficienti con più dispositivi.

