Se il gaming è la vostra passione, e siete alla ricerca di un paio di cuffie da gioco di eccellente qualità, e vendute ad un prezzo super accessibile, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Mediaworld, giacché riguarda un headset dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, soprattutto grazie a questa offerta proposta dal portale.

Parliamo delle eccezionali Logitech G335, un paio di cuffie da gaming di alta qualità, che dal loro prezzo originale di 74,99€, sono oggi in sconto del 45%, arrivando così a costare appena 40,99€!

Un prezzo ottimo per questo prodotto che, in primis, si propone con un’ottima compatibilità, potendo essere utilizzato sia per il gaming su PC che su console, trattandosi di cuffie cablate con un jack da 3,5 mm. Oltre a ciò, le Logitech G335 si distinguono per il loro peso molto contenuto di soli 240 grammi, nonostante ospitino due ampi driver da 40 mm. Ciò garantisce un suono pulito e nitido, privo di distorsioni, che vi immergerà completamente nell’ambiente di gioco.

Il design è anche molto apprezzabile, con una comoda fascia di sospensione sulla parte superiore che bilancia il peso in modo corretto sulla testa, garantendo una vestibilità confortevole, ideale per lunghe sessioni di gioco. I padiglioni sono altrettanto comodi e confortevoli, realizzati in morbido memory foam e rivestiti con un materiale sportivo anti-sudorazione. Questo permette una buona traspirazione per le orecchie, evitando il surriscaldamento o la sudorazione.

Inoltre, le Logitech G335 sono dotate di una rotella del volume posizionata sul padiglione, che consente un rapido aggiustamento del volume, e di un microfono “flip-to-mute” che può essere silenziato quando necessario. Il microfono non occupa spazio quando non viene utilizzato, il che è molto comodo se si gioca da soli e non si desidera utilizzare la chat vocale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!